Autônomo Victor Brito denuncia péssimas condições de quadra na praça Dorothy Stang, na Sacramenta 

Frequentadores da praça Dorothy Stang, localizada no bairro da Sacramenta, que fica ao lado da avenida Senador Lemos, em Belém, reclamam da falta de manutenção, além da necessidade de equipamentos e estruturas para as quadras do espaço. Os esportistas que utilizam a quadra de futebol e basquete tiveram que remendar a trave, que está quase caindo no local, e reclamam da falta de aro. O denunciante Victor Brito, autônomo, conta que a quadra não recebe manutenção desde a sua criação.

O denunciante diz que a quadra precisa de manutenção com urgência (Reprodução / Você Repórter)

A trave precisa ser constantemente remendada, segundo as denúncias. Os esportistas dizem que o equipamento pode cair com apenas um empurrão e que está amarrado por fios de arame. Esses fios estão ligados no topo onde ficava o aro de basquete, que já não existe mais no local. Os denunciantes dizem que é preciso ter cuidado para não encostar na trave, já que com qualquer movimento, mesmo que não obtenha muito esforço, a trave pode cair.

"Eu acredito que, desde o momento em que a quadra foi fundada, ela não recebeu nenhuma manutenção. Todos os dias, nós estamos aqui jogando. Geralmente, crianças e adolescentes vêm aqui para praticar atividades físicas. Mas a área está se tornando perigosa, pois chegou em um ponto em que a trave pode cair a qualquer momento e atingir as crianças", diz Victor.

O denunciante diz que teme pela segurança dos esportistas. Ele diz que o equipamento pode cair na cabeça de alguém e que já causou cortes em crianças e adultos. "Diariamente, a bola fura, porque a gente vem aqui e fica jogando brincando com a molecada. Por isso, queremos pedir uma ajuda, queremos ter uma quadra digna", disse.

"Na outra trave, nós tivemos que emendar com fita para podermos continuar jogando aqui. Se a gente empurrar a trave, ela cai. Todo dia a gente precisa ficar ajeitando essas traves ou ficar amarrando elas para não cair. O chão nem tem mais tinta, não tem nem como vermos a marcação", reclama Victor.

Com qualquer empurrão, a trave tomba na área e os usuários da quadra precisam amarrar o equipamento para não cair (Reprodução / Você Repórter)

Os usuários das quadras dizem que o espaço de lazer está abandonado, mas o local ainda é bastante utilizado por ser a principal área para práticas esportivas, mesmo com as más condições. "A gente quer ter uma quadra com qualidade, precisamos que a nossa voz seja ouvida. Ou, pelo menos, que o governo municipal ou estadual possa nos doar esses equipamentos", acrescenta Victor.

Também há reclamações da iluminação pública da área. "A gente tem iluminação, mas não é boa. No lado da quadra, é só mato e fica abandonado. A gente vem pra cá para de distrair, descontrair ou utilizar a quadra. Muitas pessoas vêm aqui em busca de diversão. Fizemos até um vídeo da galera brincando, mesmo com a praça degradada", conta o denunciante.

"As crianças vêm aqui e fazem suas brincadeiras. A gente só tem medo que aconteça alguma coisa ruim ou que possa nos preocupar. Nós vamos atrás da Prefeitura de Belém para pedir essa ajuda e queremos fazer um ofício para tentar conseguir a manutenção na quadra. Não tem como continuar jogando em uma trave desse jeito, que está nos ferindo", conclui Victor.

Por comunicado enviado nesta terça-feira (31), a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que fez uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas. "Ao todo, mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram reinaugurados. Entre eles estão as praças das quadras F, O, K e H, que ficam no conjunto Gleba I, na Marambaia, e a Praça Sônia Maria Frazão, que fica no conjunto Gleba II, na Marambaia", disse.

A secretaria também informou que já iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. "Em novembro de 2021, a Prefeitura concluiu a solicitação da comunidade e revitalizou o parque de skates da praça Dorothy Stang. Foram realizadas recomposição dos pisos, dos guardas corpos, reforço das estruturas dos ralfs, novas medições e substituições de canos nos circuitos de street, além de pintura total", comunicou.

