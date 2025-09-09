Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O autônomo Ronaldo Miranda, de 47 anos, denuncia o descarte irregular de entulho e lixo na rua Paes de Souza, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo ele, o acúmulo de resíduos ocupa a calçada, impede a passagem de pedestres e provoca mau cheiro. Entre os objetos já encontrados estão garrafas, restos de entulho e até animais mortos.

Autônomo Ronaldo Miranda (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Em registro feito na segunda-feira (8/9), o morador afirma que a situação é recorrente e causa transtornos. “É constante esse despejo de várias coisas: garrafa pet, entulho e até cachorro morto. Isso prejudica o meio ambiente e toda a população que precisa transitar por este local. É um problema crônico que nunca é resolvido”, relata.

Ele também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público. “Pode até ter limpeza uma ou duas vezes na semana, mas logo voltam a jogar lixo. Falta conscientização das pessoas e também ação do poder público para fiscalizar melhor e orientar quem insiste em descartar resíduos por aqui”, afirma.

Segundo Ronaldo, a rua deveria ser um espaço de convivência, mas o problema se arrasta há anos e dificulta até a mobilidade. “É uma via bonita, com ciclofaixa, mas o lixo causa mau cheiro e atrapalha a circulação. A gente pede que os órgãos públicos olhem para essa situação, que é crônica de muitos anos”, desabafa.

Em notas, enviadas dia 9 de setembro, a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informa que o local mencionado já foi limpo pelas equipes operacionais. "A companhia reforça que a coleta domiciliar na área ocorre regularmente às segundas, quintas e sábados, a partir das 7h. E orienta que denúncias de descarte irregular devem ser feitas pelo número 181, de forma anônima e gratuita. A empresa também esclarece que a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros), pode ser solicitada pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, no número (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para recolhimento do resíduo é de até 72 horas, após a solicitação." acrescenta.



A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que está atuando constantemente com os serviços de limpeza urbana no bairro do Guamá. "Após receber a denúncia, a Superintendência de Fiscalização e Satisfação das Obras e Serviços Públicos (SIFIS) vai enviar hoje mesmo uma equipe para a retirada do entulho. Além disso, nossos educadores ambientais vão ainda nesta semana ao local para informar à população sobre a importância do descarte correto de resíduos." acrescenta.