Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O morador também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público

Laura Serejo

O autônomo Ronaldo Miranda, de 47 anos, denuncia o descarte irregular de entulho e lixo na rua Paes de Souza, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo ele, o acúmulo de resíduos ocupa a calçada, impede a passagem de pedestres e provoca mau cheiro. Entre os objetos já encontrados estão garrafas, restos de entulho e até animais mortos.

image Autônomo Ronaldo Miranda (Foto: Max Sousa | Especial para O Liberal)

Em registro feito na segunda-feira (8/9), o morador afirma que a situação é recorrente e causa transtornos. “É constante esse despejo de várias coisas: garrafa pet, entulho e até cachorro morto. Isso prejudica o meio ambiente e toda a população que precisa transitar por este local. É um problema crônico que nunca é resolvido”, relata.

Ele também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público. “Pode até ter limpeza uma ou duas vezes na semana, mas logo voltam a jogar lixo. Falta conscientização das pessoas e também ação do poder público para fiscalizar melhor e orientar quem insiste em descartar resíduos por aqui”, afirma.

Segundo Ronaldo, a rua deveria ser um espaço de convivência, mas o problema se arrasta há anos e dificulta até a mobilidade. “É uma via bonita, com ciclofaixa, mas o lixo causa mau cheiro e atrapalha a circulação. A gente pede que os órgãos públicos olhem para essa situação, que é crônica de muitos anos”, desabafa.

Em notas, enviadas dia 9 de setembro, a Ciclus Amazônia, empresa responsável pela gestão de resíduos sólidos em Belém, informa que o local mencionado já foi limpo pelas equipes operacionais. "A companhia reforça que a coleta domiciliar na área ocorre regularmente às segundas, quintas e sábados, a partir das 7h. E orienta que denúncias de descarte irregular devem ser feitas pelo número 181, de forma anônima e gratuita. A empresa também esclarece que a coleta programada de entulhos, destinada a volumes de até 1 metro cúbico (o equivalente a uma caixa d’água de 1.000 litros), pode ser solicitada pela população por meio do Canal de Atendimento ao Cidadão, no número (91) 98405-3100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. O prazo para recolhimento do resíduo é de até 72 horas, após a solicitação." acrescenta.


A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informa que está atuando constantemente com os serviços de limpeza urbana no bairro do Guamá. "Após receber a denúncia, a Superintendência de Fiscalização e Satisfação das Obras e Serviços Públicos (SIFIS) vai enviar hoje mesmo uma equipe para a retirada do entulho. Além disso, nossos educadores ambientais vão ainda nesta semana ao local para informar à população sobre a importância do descarte correto de resíduos." acrescenta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

entulhos e lixos
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Ronaldo Miranda denuncia descarte irregular de entulho no Guamá

O morador também destaca a falta de conscientização da população e de medidas eficazes por parte do poder público

09.09.25 13h00

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Jacirema Magalhães denuncia falta de asfalto na Pratinha

A situação piora nos dias de chuva, quando a via alaga e fica quase intransitável

07.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Caio Mendes denuncia faixas de pedestres quase totalmente apagadas na Batista Campos

A falta de sinalização dificulta a travessia segura de pedestres e ciclistas

06.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Professor Alan Miranda denuncia lixo e entulho na Cremação

O professor também comenta sobre o descaso de quem insiste em agravar o problema

05.09.25 12h11

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Nazaré Carneiro alerta para bueiro entupido no Maracangalha

A moradora explica que a comunidade já tentou resolver a situação por conta própria, mas sem sucesso

04.09.25 16h28

VOCÊ REPÓRTER

Autônomo Fábio Silva denuncia falta de infraestrutura no Distrito Industrial

O morador também chama atenção para a ausência de sinalização adequada

03.09.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Artesã Franci Fernandes reclama de asfalto deteriorado na Pedreira

Franci relata que, a cada dia, se torna mais difícil circular pelo local

02.09.25 10h29

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Benedita Gomes denuncia buracos na Pratinha II

Benedita afirma que a situação é tão grave que veículos de transporte por aplicativo, ambulâncias e viaturas não conseguem entrar na região

01.09.25 11h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda