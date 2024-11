Autônomo Raimundo Nogueira diz que fiação solta em árvores na av. Pedro Miranda já causou acidentes

Uma via arborizada é fundamental para manter o ar limpo, fresco, ventilado e garantir sombra para quem passa pelo local. No entanto, na avenida Pedro Miranda, nas proximidades da Feira da Pedreira, em Belém, o que deveria ser um cenário agradável transformou-se em um pesadelo para moradores e trabalhadores da região. O motivo é a fiação elétrica solta e emaranhada nos galhos das árvores, alguns deles já secos e inclinados em direção ao chão. O autônomo Raimundo Nogueira, de 58 anos, afirma que a situação gera preocupação constante na comunidade devido ao risco de acidentes.

Raimundo conta que o problema é antigo e persiste desde que ele trabalha na região, há cerca de sete anos. Ainda, ele relata que os fios elétricos já causaram incêndios. Choques elétricos e interrupção de energia são outros riscos que a comunidade teme.

"Enquanto não cair, ninguém vai resolver nada. Essa árvore era boa. Olha a outra do lado como tá secando, tá entendendo? Isso é um risco pra todo mundo daqui. Já teve um acidente aí, tocou fogo", relembra.

Quando questionado se as autoridades e órgãos públicos competentes já tomaram alguma medida para solucionar a situação, Raimundo diz que nunca viu. "Eu nunca vi nenhum cuidado, nenhuma fiscalização. Eu tenho certeza disso".

Fiação solta enrolada em árvores na av. Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém (Foto: Raoni Joseph | O Liberal)

O autônomo relata que, por se tratar de um bairro movimentado e comercial, a fiação, que está quase caindo no meio da rua, frequentemente é atingida por veículos que passam pelo local. Ele admite sentir-se inseguro enquanto trabalha nas proximidades.

"Eu trabalho aqui inseguro, porque, de repente, Deus me livre e guarde, isso cai aí. Vai prejudicar as coisas dos meninos que trabalham aí, dos comerciantes e tudo. Essa árvore está secando. Ela só vai ser demolida quando ela começar mesmo a cair aos pedaços", avalia.

Raimundo finaliza pedindo soluções como a manutenção regular das árvores e a reestruturação da fiação para evitar acidentes, garantir a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental da região e recuperar a harmonia entre urbanização e natureza.

A Equatorial Pará informa que no endereço citado a fiação em questão é de iluminação pública. Por isso, nenhum cliente da distribuidora é afetado com falta de energia.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

Além disso, foi solicitado um posicionamento da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) para tratar da iluminação pública, que também não deu retorno até o fechamento desta edição.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)