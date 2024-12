Moradores do entorno da Estrada da Ceasa com a passagem Dionísio Bentes, no Curió-Utinga, em Belém, reclamam de calçada deteriorada, além de lixo e entulhos acumulados no local. O autônomo Patrick Chagas, de 29 anos, relata que as pessoas têm que se arriscar trafegando pela pista por conta da situação.

Autônomo Patrick Chagas reclama de calçada deteriorada no entorno da Estrada da Ceasa, em Belém (Foto: Mariana Azevedo | Especial para O Liberal)

“Bem na esquina da Estrada da Ceasa, a calça tá destruída. A gente tem que passar pela pista, tendo que arriscar nossas vidas. Tem bastante criança vindo das escolas que também passam por aqui e também se arriscam passando pela rua”, relata o morador.

O autônomo denuncia que o local virou um ponto de descarte irregular de lixo. “Aqui temos o problema de lixo também. Agora virou um ponto de descarte, e se não fizerem alguma coisa para retirar esse lixo daqui, com essas chuvas que estão caindo, vai ser um grande problema com ratos e insetos”, disse.

Patrick Chagas pede para que seja tomada alguma providência em relação a calçada quebrada. “Pedimos para que o Poder Público venha o mais rápido possível. Olhar aqui pela gente, pela nossa comunidade, porque estamos precisando mesmo. Vocês estão vendo o tamanho da aventura que é passar por aqui. E tem o lixo que está quase da minha altura de tão acumulado”, pede.

Moradores reclamam de calçada deteriorada, além de lixo e entulhos acumulados no local. (Foto: Bruno Macedo | O Liberal)

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e com a Ciclus Amazônia, para saber sobre providências ao local e aguarda retorno.

