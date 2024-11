Autônomo José Carvalho reclama de falta de asfalto na travessa Carlos Carvalho

Na travessa Carlos Carvalho com a rua São Miguel, no bairro do Jurunas, em Belém, os moradores estão revoltados com a falta de asfalto. A pavimentação foi prometida pelas autoridades, que chegaram a instalar uma placa no local indicando um orçamento de mais de R$ 2,5 milhões para a obra. Entretanto, o asfaltamento ficou incompleto e não alcançou esse trecho, como havia sido prometido, deixando a comunidade sem respostas. Além disso, há um poste na via sem iluminação, agravando a situação. Entre os insatisfeitos está o autônomo José Carvalho, de 63 anos.

"O asfaltamento das ruas foi prometido por um candidato a vereador, que veio aqui, mostrou no celular que estava tudo anotado e que ia ser feito serviço. Inclusive veio uma placa, falando que ia ser asfaltado a rua completa, só que só asfaltaram da Fernando Guilhon para a Cidade Velha. Essa área aqui não foi asfaltada, ela continua do mesmo jeito que estava", diz José.

Falta de pavimentação na travessa Carlos Carvalho, no bairro do Jurunas (Foto: Mariana Azevedo | O Liberal)

Com a chegada do "inverno amazônico", as chuvas aumentam, assim como os prejuízos dos moradores por conta do saneamento básico precárico na área. A rua fica alagada, e a água chega a invadir as casas, causando a perda de móveis e eletrodomésticos para muitos residentes.

"Temos uma vala aberta aqui. Nessa área que o lixo vem, entope tudo. Quando chove, alaga tudo, a água vem no meio da perna. E nós estamos aqui na espera, porque vai chegar o inverno e nós vamos ter dificuldades, como todos os anos temos", conta o autônomo.

Poste sem iluminação na travessa Carlos Carvalho, no bairro do Jurunas (Foto: Mariana Azevedo | O Liberal)

A ausência de asfaltamento também dificulta a mobilidade da comunidade, especialmente para aqueles que possuem alguma limitação motora ou deficiência física. José cobra um posicionamento das autoridades competentes, bem como a solução dos problemas que a vizinhança enfrenta diariamente.

"O meu padrasto é cadeirante e fica até difícil para sair. É isso mesmo, a gente só espera que o Poder Público dê um posicionamento, se vão ou não terminar o serviço que eles com certeza já receberam para fazer", conclui.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), por meio do Departamento de Iluminação Pública, informou que, após o restabelecimento do poste de energia elétrica pela Equatorial, vai encaminhar uma equipe da Luz de Belém ao local para fazer a manutenção corretiva da área.

A secretaria reforçou que possui vários canais de comunicação para atender à população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas pelo canal exclusivo de atendimento: 0800 000 3233.

"Para facilitar, ainda mais, o atendimento das solicitações referentes à iluminação pública dos bairros e distritos de Belém, a Prefeitura conta com outros canais: o portal Luz de Belém e o aplicativo de celular iluminaçãopúblicabelem. É importante que o usuário guarde o número do protocolo", afirmou a Seurb.

"Os moradores de Belém também podem fazer registros para a melhoria dos serviços na sede do órgão, localizada na avenida Governador José Malcher, 1.622, bairro de Nazaré", completou a secretaria.

A equipe de reportagem solicitou uma nota à Secretaria Municipal de Saneamento Básico (Sesan) sobre a ausência de pavimentação na via, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)