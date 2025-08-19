Capa Jornal Amazônia
Você Repórter

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Autônomo Antônio Costa denuncia falta de asfalto na Marambaia

Chuva agrava situação de via sem manutenção, segundo o morador

Laura Serejo*

Morador da Passagem São Jorge, no bairro da Marambaia, o autônomo Antônio Costa, 48 anos, denuncia a situação precária da via, que apresenta inúmeros buracos e falta de asfalto. Segundo ele, a rua oferece riscos aos moradores e causa transtornos diários, especialmente nos períodos de chuva. A denúncia foi feita no dia 14 de agosto.

image Autônomo Antônio Costa (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

O autônomo explica a gravidade do problema: “A situação aqui está crítica. Moro aqui há 30 anos e nunca vi asfalto. A rua está toda esburacada. Quando chove, causa transtorno e há risco de acidentes. Quebra peças do carro, da moto, está um caos.”

O morador ainda destaca os impactos na rotina da comunidade: “Quando chove, tem o risco de a pessoa colocar o pé na lama. Estamos precisando urgente de asfalto. Um saneamento básico e um asfalto resolveriam essa situação.”

Por fim, ele faz um apelo às autoridades: “Pedimos que venham olhar por nós aqui. Precisamos de ações concretas, um asfalto aqui já seria um grande avanço para todos nós.”, finaliza Antônio.

Em nota a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que a Operação Tapa-Buraco está passando por diferentes trechos do bairro da Marambaia ao longo desta semana. A passagem São Jorge, citada na matéria, entrará no cronograma das próximas ações no bairro. " A Prefeitura reforça que o serviço da operação Tapa-Buraco inclui, além da recuperação asfáltica, a desobstrução de bueiros e limpeza das vias. Desde o início do ano, mais de 180 mil toneladas de resíduos e entulhos foram retirados em diversos pontos da cidade, fruto das ações do programa Belém Limpa." acrescenta a nota.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

