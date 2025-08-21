Autônoma Edna Cruz alerta para poste com risco de queda no Guamá

Um poste inclinado na Passagem Presidente Vargas, no bairro do Guamá, em Belém, preocupa a autônoma Edna Cruz, de 73 anos. Segundo ela, a estrutura apresenta risco de queda e representa uma ameaça à segurança de pedestres, ciclistas e veículos que passam pelo local. O registro foi feito em 19 de agosto.

Autônoma Edna Cruz (Foto: Raoni Joseph)

A autônoma relatou o receio diário ao conviver com o poste inclinado: “A gente quase não fica aqui. Era muito ruim, era muito perigoso, porque não podia sentar e, às vezes, os bandidos passavam atirando. Agora, graças a Deus, está melhor, mas o medo ainda existe, agora por conta do poste.”

Edna também comentou sobre a necessidade de resolver o problema para melhorar a circulação de veículos e pedestres: “Se o poste for retirado, a passagem fica mais ampla, mais larga. Às vezes o carro vem e não consegue entrar direito, é um sufoco. Que o problema seja solucionado para ficar até mais bonito.”

A moradora reforçou que a situação já se arrasta há anos e pede providências urgentes. “Esse poste está prejudicando muitas pessoas. Esperamos que a questão seja resolvida logo”, completa.

Em nota enviada dia 21 de agosto, a Equatorial Pará informou que uma equipe técnica será enviada ainda nesta quinta-feira, 21, para avaliar a situação no local. "Após a análise, a distribuidora adotará as medidas necessárias para a normalização do caso." acrescenta a nota.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)