Autônoma Carla Siqueira reclama de buraco e calçada irregular na rua 13 de Maio

Na rua 13 de Maio, que cruza com a 7 de Setembro, situada no centro comercial de Belém, no bairro da Campina, a comunidade que vive e trabalha na região está insatisfeita com calçadas irregulares e um buraco na via, que causam diversos transtornos à população. Quem reclama é Carla Siqueira, dona de uma loja na rua há mais de 10 anos.

No local, os pedestres que precisam se deslocar pela via têm que fazer malabarismo para desviar do calçamento irregular. A situação é recorrente todos os dias, uma vez que o perímetro possui um grande fluxo de pessoas todos os dias. Por outro lado, os motoristas que passam pela área precisam redobrar a atenção para evitar prejuízos.

Além disso, outro problema que se acumula pelo trecho é o lixo acumulado pela vala. O mau odor causado pelo acúmulo da água e da sujeira também é outro transtorno enfrentado pelos pedestres. Além disso, outra preocupação entre os comerciantes é que esses problemas afastem a clientela, já que o local, que fica no centro comercial, é tomado por estabelecimentos.

De acordo com o relato de Carla, o buraco apresenta risco de acidentes para quem transita pelo local, especialmente em período de chuvas intensas. "O pessoal passa e cai, aí é lama constante e eles sujam o pé. Quando chove, a época agora do inverno chove bastante, aí alaga bastante aqui", compartilha.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para saber quais providências serão tomadas. No entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.