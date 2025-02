Autônoma Antônia Silva denuncia buracos tomando conta do bairro da Marambaia

Os moradores do bairro da Marambaia, em Belém, convivem diariamente com a dificuldade de transitar pelas ruas da região devido à grande quantidade de buracos. Em alguns pontos, a própria população precisou improvisar sinalizações para evitar acidentes. A autônoma Antônia Silva, de 69 anos, mora no bairro há mais de 50 anos e relata a insatisfação dos moradores com a falta de manutenção das vias.

“É um perigo aqui. A gente tem medo de ficar até na calçada, porque os carros desviam dos buracos e só falta subir nela. É buraco demais, como todo mundo tá vendo. A Marambaia inteira tá assim”, afirma Antônia, que é moradora da Rua Quarta. Segundo ela, a situação se agrava ainda mais no período do inverno amazônico, quando as chuvas constantes dificultam o trânsito e aceleram o desgaste das vias.

Sem uma solução definitiva por parte do poder público, os próprios moradores tentam minimizar o problema.

“Nós, pelo menos de vez em quando, estamos tapando os buracos e sinalizando. Porque se nós não fizermos, ninguém faz. O poder público nem passa aqui, só no tempo da eleição”, denuncia.

A reclamação também inclui a qualidade dos reparos realizados. “Tem um buraco aqui que não tem nem seis meses que eles fecharam e já tá aí, arrebentando de novo. Porque fazem um serviço tão mal feito que fica desse jeito”, critica a moradora.

Os moradores esperam que a situação seja resolvida o quanto antes. “Espero que o poder público faça alguma coisa. É o que todos nós aqui esperamos”, conclui Antônia.

Em nota enviada à Redação Integrada de O LIBERAL, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que vem cumprindo um extenso calendário da Operação Tapa-Buracos, em vários bairros da capital. Sobre a rua citada, em breve, uma equipe técnica será enviada pelo órgão para fazer o levantamento das necessidades do local.

Você Repórter

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.