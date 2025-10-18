Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Atendente Paulo Cunha denuncia desrespeito na faixa de ciclistas da travessa Padre Eutíquio

De acordo com o denunciante, o problema ocorre há anos e nunca recebeu atenção

Laura Serejo*

A falta de respeito de alguns motoristas na faixa destinada a ciclistas na travessa Padre Eutíquio, entre a Rua dos Caripunas, no bairro Batista Campos, em Belém, é a denúncia feita ao Você Repórter por meio do atendente Paulo Cunha, de 60 anos. Segundo ele, condutores estacionam sobre a sinalização e obrigam ciclistas a dividir o espaço com os carros, aumentando o risco de acidentes. O registro foi feito dia 16 de outubro.

image Atendente Paulo Cunha (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

De acordo com Paulo, o problema ocorre há anos e nunca recebeu atenção das autoridades. “A partir do momento que tem a faixa, deveria ser respeitada, mas não é. Infelizmente, os carros passam por cima, estacionam, e o ciclista precisa sair da faixa. Isso já acontece há uns três anos, e ninguém resolve”, relata.

Ele explica que a falta de respeito obriga ciclistas a se arriscarem no meio da via. “Quando saio daqui, preciso ir pelo meio da rua, porque não tem como acessar a faixa. A gente tem que disputar espaço com os carros e corre o risco de ser atropelado. É muito perigoso”, afirma o atendente.

Além da falta de respeito à sinalização, Paulo aponta outro fator que contribui para o problema. “Aqui nesse cruzamento da Padre Eutíquio com a Caripunas também não tem semáforo. Só tem um lá na frente, e isso deixa o trânsito mais complicado. Fica perigoso pra todo mundo que passa por aqui”, conclui.

A reportagem solicitou posicionamento da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) sobre a falta de fiscalização e sinalização na via, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)

