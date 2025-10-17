Comerciante Ari Dias denuncia abandono de parada de ônibus na avenida Augusto Montenegro
A falta de estrutura e o abandono em uma parada de ônibus localizada na avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci para Belém, nas proximidades da avenida Almirante Barroso, no Entroncamento, têm causado transtornos a quem precisa usar o transporte público. O comerciante Ari Dias, de 59 anos, afirma que o abrigo está tomado por entulhos, sem bancos e sem condições mínimas de uso. O registro foi feito dia 16 de outubro.
Segundo Ari, o ponto nunca chegou a funcionar corretamente. “Essa parada nunca funcionou. Era uma parada alternativa, mas nunca colocaram a placa indicando os ônibus. Tiraram a antiga e deixaram essa aqui abandonada. As pessoas ficam lá na frente, pegando sol e chuva, porque aqui não tem estrutura nenhuma”, relata.
O comerciante explica que, por estar desativada, a parada acabou sendo ocupada por pessoas em situação de rua e não recebe manutenção. “Isso aqui enchia de gente dormindo, de moradores de rua. O povo deixou de ficar aqui e os ônibus também não param. Até hoje essa parada está do mesmo jeito, sem funcionar. O pessoal fica exposto no sol, na chuva, carregando sacolas e crianças, sem ter onde esperar o coletivo”, disse.
Ari reforça o pedido por uma nova estrutura no local. “Essa parada está aqui há uns três, quatro anos e nunca serviu pra nada. Seria bom que fizessem uma nova, mais bonita, bem feita, para atender a população e melhorar também o comércio da área. Onde tem movimento, tem consumo, e é bom pra todo mundo”, conclui.
A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a situação da parada e possíveis ações de reforma, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.
