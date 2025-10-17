Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Você Repórter chevron right

Você Repórter

Mande sua história ou denúncia e ela poderá ser transformada em notícia. Aqui é Jornalismo Colaborativo!

Comerciante Ari Dias denuncia abandono de parada de ônibus na avenida Augusto Montenegro

Ari reforça o pedido por uma nova estrutura no local

Laura Serejo*
fonte

Comerciante Ari Dias (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

A falta de estrutura e o abandono em uma parada de ônibus localizada na avenida Augusto Montenegro, sentido Icoaraci para Belém, nas proximidades da avenida Almirante Barroso, no Entroncamento, têm causado transtornos a quem precisa usar o transporte público. O comerciante Ari Dias, de 59 anos, afirma que o abrigo está tomado por entulhos, sem bancos e sem condições mínimas de uso. O registro foi feito dia 16 de outubro.

image Comerciante Ari Dias (Foto: Cira Pinheiro | Especial para O Liberal)

Segundo Ari, o ponto nunca chegou a funcionar corretamente. “Essa parada nunca funcionou. Era uma parada alternativa, mas nunca colocaram a placa indicando os ônibus. Tiraram a antiga e deixaram essa aqui abandonada. As pessoas ficam lá na frente, pegando sol e chuva, porque aqui não tem estrutura nenhuma”, relata.

O comerciante explica que, por estar desativada, a parada acabou sendo ocupada por pessoas em situação de rua e não recebe manutenção. “Isso aqui enchia de gente dormindo, de moradores de rua. O povo deixou de ficar aqui e os ônibus também não param. Até hoje essa parada está do mesmo jeito, sem funcionar. O pessoal fica exposto no sol, na chuva, carregando sacolas e crianças, sem ter onde esperar o coletivo”, disse.

Ari reforça o pedido por uma nova estrutura no local. “Essa parada está aqui há uns três, quatro anos e nunca serviu pra nada. Seria bom que fizessem uma nova, mais bonita, bem feita, para atender a população e melhorar também o comércio da área. Onde tem movimento, tem consumo, e é bom pra todo mundo”, conclui.

A reportagem solicitou posicionamento à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) e à Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) sobre a situação da parada e possíveis ações de reforma, mas não houve retorno até o fechamento desta edição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

falta de estrutura parada de onibus
Você Repórter
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

OUTRAS NOTÍCIAS

VOCÊ REPÓRTER

Aposentado Cícero Reis denuncia imprudência de motoristas na avenida Padre Bruno Secchi

Segundo moradores, a travessia na via se tornou perigosa até para quem tem experiência no trânsito

15.10.25 13h35

VOCÊ REPÓRTER

Microempreendedor Wilton Gomes denuncia falta de sinalização no bairro do Guamá

O denunciante pede instalação de semáforo e faixa de pedestres em cruzamento movimentado do bairro

14.10.25 17h40

VOCÊ REPÓRTER

Dona de casa Cristiane Durães reclama da falta de saneamento e de iluminação no Parque Verde

A moradora ainda ressalta os transtornos do dia a dia e os riscos para quem precisa se locomover

10.10.25 9h38

VOCÊ REPÓRTER

Aposentada Luzia Paixão denuncia acúmulo de lixo na Pedreira

Segundo Luzia, o lixo se acumula ao longo da via tornando a passagem perigosa

07.10.25 20h22

VOCÊ REPÓRTER

Gerente de serviços gerais Neucelino Costa reclama de lixo acumulado na Rua dos Pariquis

O problema está localizado em frente a uma escolar particular, causando transtornos a moradores e estudantes

06.10.25 17h49

VOCÊ REPÓRTER

Auxiliar de cozinha Franci Nunes denuncia abandono da Rua Belém, na Cabanagem

A moradora contou que o asfalto nunca chegou à sua rua e que a situação já dura anos

05.10.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Artista Jacob Monteiro reclama da falta de sinalização na Rodovia Arthur Bernardes

O morador explicou que a ausência de sinalização e de lombadas dificulta a travessia segura de pedestres

04.10.25 12h00

VOCÊ REPÓRTER

Autônoma Rosilene Gomes denuncia falta de asfalto em rua da Cabanagem

Segundo ela, buracos, lama e alagamentos fazem parte da rotina

03.10.25 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda