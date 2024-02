Atendente de padaria Thiago Matos reclama de resíduos de árvore deixados em via pública há 14 dias

O atendente Thiago Matos, que trabalha em uma panificadora localizada na travessa 14 de abril, no bairro da Cremação, em Belém, denuncia que a Equatorial Energia realizou a poda de uma árvore que fica em frente ao estabelecimento, de esquina com a rua do Caripunas, há quase 15 dias. De acordo com o relato do atendente, os resíduos da árvore foram deixados na via.

"Entramos em contato com a prefeitura, que disse que a responsabilidade era da empresa que fez a poda, ou seja, da Equatorial Energia", explicou o atendente de 22 anos.

(Foto: Rafael Souza / Especial para O Liberal)

Segundo Thiago, a empresa Equatorial, por sua vez, disse que a responsabilidade pela retirada dos resíduos da via era da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). "Ficou um jogando para o outro e ninguém resolveu", disse.

Sobre os problemas causados pelos resíduos da árvore, o denunciante conta que o odor causado incomoda, além de outros transtornos. "O pessoal já está começando a jogar lixo aqui, como você pode ver, já está com bastante lixo espalhado".

"Infelizmente estamos vendo que não é só aqui. Belém toda está desse jeito, mas a prefeitura tem que tomar uma atitude, não pode continuar assim. Belém é uma cidade bonita, que tem muitos pontos turísticos, infelizmente está abandonada na questão do lixo, em todo lugar que a gente passa, está cada vez pior”, desabafou.

"Por favor, nos ouçam e venham nos ajudar. Estamos precisando, porque isso aqui atrai rato, mosca e barata e está nos prejudicando, pois isso aqui está tomando metade do acostamento. Daqui a pouco se não tirarem já vai estar só entulho aqui”, falou Thiago.

Em nota, a equatorial Energia informa que até o final desta quarta-feira, 7 de fevereiro, enviará uma equipe ao local para retirar os resíduos na travessa 14 de abril, esquina com a rua do Caripunas, no bairro da Cremação. “A Distribuidora lamenta os transtornos e informa que vai reorientar suas equipes para que situações como essa não volte a acontecer”, finaliza o informativo.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Prefeitura de Belém para falar sobre o assunto citado na matéria, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

VEJA MAIS