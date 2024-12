Os moradores da rua Dona Ana, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, convivem com a situação de abandono e acúmulo de lixo há 20 anos. O assistente de marketing Bruno Almeida, conta que o lixo acumulado no final da rua vem causando enormes problemas para os moradores.

Assistente de marketing Bruno Almeida denuncia lixo acumulado na Rua Dona Ana, em Ananindeua (Foto: Raoni Joseph)

“Aqui a situação é precária. Se você for observar, é uma precariedade muito grande. A coleta de lixo não consegue vir até o final porque não tem asfalto. Esse acúmulo de lixo aqui no final da Rua Dona Ana é um problema antigo”, relata o morador.

Bruno Almeida conta que, devido ao grande acúmulo de lixo, alguns moradores acabam queimando os resíduos, causando problemas respiratórios por causa da fumaça. “Como não tem fiscalização, pessoas de outros lugares jogam lixo aqui e fica esse acúmulo. À noite, eles acabam queimando esse lixo e a fumaça faz muito mal para as crianças daqui”, afirma.

O morador pede para que seja feita a coleta de lixo, pois a população não aguenta mais os inúmeros problemas causados. “Fizeram várias promessas, mas nunca nada de concreto foi feito. Queremos que recolham esse lixo. E também fiscalizem e asfaltem a rua, para que o carro do lixo possa entrar aqui e fazer a coleta regular”, solicita Bruno Almeida.

O lixo acumulado no final da rua vem causando enormes problemas para os moradores. (foto: Raoni Joseph)

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Prefeitura de Ananindeua, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.