Artesã Maria Mendonça alerta para árvore que ameaça casas e provoca quedas de energia no Marco
Ventos e chuvas fortes agravam ainda mais o problema
Uma mangueira está enraizando e danificando a calçada na Travessa Pirajá, entre a Avenida Perimetral e Avenida João Paulo II, no bairro do Marco, em Belém. Quem faz a denúncia é a artesã Maria Amélia Mendonça, 64 anos, que relata que a árvore também compromete a fiação elétrica da área. O registro foi feito dia 12 de agosto.
A possível queda da árvore é o que mais assusta Maria Amélia. "O que a gente quer é que cortem essa mangueira, porque ela já está enraizando, está dando transtorno na calçada e também na energia. O risco de cair sobre as casas preocupa todo mundo", afirma.
Segundo a artesã, ventos e chuvas fortes agravam ainda mais o problema. "Inclusive, a fornecedora de energia já precisou desligar a chave de tráfego por causa do vento. Teve um dia que ficamos quase a noite toda sem energia, e, só no dia seguinte, vieram corrigir. Não adianta só podar, tem que resolver de vez."
A moradora ressalta que há muitos idosos no local e teme por uma tragédia. "O medo é que, numa chuva forte, essa árvore caia em cima das casas. Aqui moram pessoas antigas, de idade, e já pedimos várias vezes para resolverem, mas, até agora, nada foi feito."
A equipe de reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para solicitar uma nota sobre a situação dessa mangueira. Não houve retorno até o fechamento desta edição.
*LAURA SEREJO (ESTAGIÁRIA DE JORNALISMO, SOB SUPERVISÃO DE JOÃO THIAGO DIAS, COORDENADOR DO NÚCLEO DE ATUALIDADES)
