Artesã Denilza Caramês denuncia acúmulo de lixo na passagem Santa Catarina, na Pedreira

Na esquina da passagem Santa Catarina, próximo à Rua Nova, localizada no bairro da Pedreira, em Belém, o acúmulo de lixo e entulho vem incomodando os moradores. Quem denuncia é a artesã Denilza Caramês, de 54 anos, que mora há 39 anos na passagem e relata que o local se tornou um ponto de descarte irregular de lixo.

"Nem sempre foi assim, antigamente não existia isso aqui, não tinha todo esse lixo. Tem gente que vem despejar aqui e não mora nem aqui. E se você for falar alguma coisa, você é hostilizado e xingado. Então, a gente meio que deixa para lá. Deixa para o poder público resolver, que a gente não pode fazer nada. Tá arriscado pegar uma facada, tomar um tiro", diz Denilza.

Lixo na passagem Santa Catarina, Pedreira (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

A artesã conta que o acúmulo de lixo polui visualmente a via e traz um incômodo estético. Além disso, animais mortos são despejados no local, aumentando o risco de doenças para a comunidade.

"Eu abro minha a janela da minha casa e dou de cara com esse lixo. A referência da nossa rua quando a gente pega o Uber é 'onde tem o lixo'. Já colocaram pneu, que inibiu as pessoas de jogarem o lixo, mas a prefeitura tirou, disse que não poderiam ficar, aí voltou tudo de novo. Tem todo tipo de lixo e entulho, até animal morto eles jogam aí", compartilha.

Ela também menciona que a coleta de lixo na via não ocorre com a frequência necessária, resultando em um acúmulo na área. Além disso, já houve casos em que o lixo foi queimado, gerando transtornos e colocando em risco os moradores, que chegaram a acordar durante a madrugada com suas casas invadidas pela fumaça.

Denilza finaliza pedindo às autoridades responsáveis que solucionem o problema com a coleta de lixo adequada e com políticas de conscientização para a população sobre o descarte correto.

"Queria pedir, primeiro, que viessem limpar. E que fizessem uma reunião com os moradores daqui e conscientizassem as pessoas de que aqui não é local de despejar lixo. Tem casas aqui, tem crianças, entendeu? Ter que lidar com isso é muito chato. Eu, sinceramente, fico muito chateada", conclui.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)