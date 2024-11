Aposentado Nilo Pinheiro reclama de falta de asfalto e saneamento básico na rua União

Na rua União, situada no bairro Sideral, em Belém, moradores reclama de buracos e falta de asfalto e saneamento básico na via. Entre os insatisfeitos, está o aposentado Nilo Pinheiro, de 79 anos, que conta que há uma obra inacabada pelo poder público na região e que a situação tem sido motivo de transtornos e acidentes para a comunidade.

"Começaram a fazer o serviço e depois ficou esse negócio aqui. Já caiu gente, caiu um carro domingo retrasado, domingo passado caiu um rapaz aí dentro desse buraco numa moto. Aí a gente fica nessa situação, né?", diz Nilo, morador da rua há mais de 45 anos.

Rua União, bairro Sideral, em Belém (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

O aposentado conta que as obras estão paradas há cerca de um mês. "Não deram resposta nenhuma. Eles disseram que estavam em outra obra, mas aí disseram que não vinham para cá porque não tinha material. Não sei quando acaba", relata.

Por fim, ele pede a finalização dos serviços às autoridades competentes. "Peço para finalizar aqui o serviço, fazer um asfalto. Evitar esses alagamentos, né? Quando chove, enche isso aqui, aí tem criança que fica tomando banho aí dentro. Já pensou uma criança cai dentro de um bueiro desse?", indaga.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)