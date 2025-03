Aposentado Manoel Souza denuncia acúmulo de entulho e lixo atrás do cemitério Santa Izabel, no Guamá

Moradores da travessa Barão de Mamoré sofrem com o descarte de lixo domiciliar e entulho que existe atrás do cemitério Santa Izabel, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo os residentes da área, a prefeitura faz a limpeza, mas nada adianta e o cenário continua o mesmo. O aposentado Manoel Souza, de 67 anos, disse que o ponto de descarte de resíduos sólidos existe há bastante tempo. “Não é de hoje não”, afirmou ele. Para tentar conscientizar a população, moradores criaram uma placa de aviso para que não seja jogado lixo ou entulho naquele lugar.

“A própria senhora (que mora bem em frente ao local) que faz tudo aquilo (criação da placa de aviso), que é para ver se não joga lixo, mas acabam fazendo de propósito. Não tem jeito”, comentou o idoso. De acordo com ele, os responsáveis já até foram descobertos. “Os carroceiros jogam lixo no local”, alegou.

Manoel ressaltou que, apesar da Prefeitura de Belém, realizar a limpeza regularmente atrás do cemitério, o problema ainda persiste. “Toda semana o trator tira o lixo e fica tudo limpinho. Mas no outro dia já está cheio de novo”, disse.

Para se ter uma ideia do problema, entre os lixos e entulhos jogados no local há de tudo um pouco: móveis, televisão, entulho, até animais mortos, atraindo roedores, urubus e até aranhas, o que pode trazer problemas de saúde à população. “Tudo que é doença pode aparecer, principalmente leptospirose”, advertiu o idoso.

Em nota, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), informou que já tem mapeado cerca de 200 pontos críticos de descarte irregular de resíduos sólidos na capital, sendo este citado na matéria um deles.

“É importante ressaltar que a coleta domiciliar está regular na região, sendo dever do munícipe aguardar o caminhão coletor e evitar o descarte. Sobre entulho, é possível a coleta de até 1 metro cúbico por pessoa, com solicitações podendo ser feitas em horário comercial nos dias úteis pelo número (91) 98405-310”, comunicou a Sezel

Além disso, a Sezel reforçou que desenvolve constantemente ações de educação ambiental conduzidas por servidores do Departamento de Resíduos Sólidos da pasta e vai programar ações para o local. Mais uma vez, a Sezel vai fazer a solicitação de limpeza da área citada nos próximos dias e solicita o apoio dos moradores no entorno que podem, inclusive, denunciar casos de descarte às autoridades policiais.

