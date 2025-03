Aposentado José Vital denuncia transtornos por falta de saneamento no bairro do Tapanã

A falta de saneamento básico na Terceira Rua, no bairro do Tapanã, em Belém, tem gerado transtornos para os moradores da área. O aposentado José Joaquim Vital, de 77 anos, relata que, durante os 50 anos que vive no local, a situação permanece a mesma. As valas entupidas causam os alagamentos e, consequentemente, a lama.

“É um descaso total. Eu que moro aqui há cinco décadas e a situação dessa rua só se agrava. São muitos buracos, falta de asfalto e mato alto tomando conta da rua. Aqui é uma rua principal, com acesso à feira, escola, posto de saúde... e estamos abandonados. Ninguém vem aqui olhar para essa situação e apresentar um posicionamento para nós, moradores”, lamenta o aposentado.

Ainda segundo José Joaquim, a falta de infraestrutura causa transtornos diários aos moradores, que não conseguem sair de suas casas em dia de chuva. Neste período chuvoso, a situação fica mais grave. “Quando chove, a água sobe até o meio da canela, alagando tudo. Os carros atolam nos buracos, é um sofrimento", relata o aposentado. Ele diz que a situação se torna ainda mais crítica para quem precisa de atendimento médico. “Ambulâncias e carros de aplicativo não conseguem chegar aqui. Se alguém passar mal, fica sem socorro”, denuncia.

Seu José Joaquim conta que, além dos buracos e alagamentos, a falta de saneamento básico é outro problema grave. “As valas estão todas entupidas, a água suja transborda e invade a rua. O mato alto toma conta das calçadas, nem dá para andar direito”, descreve o aposentado. A iluminação pública também é precária, com postes quebrados e sem manutenção.

“Me sinto desprezado, esquecido pelas autoridades”, desabafa o morador. “Eles fazem obras em outras ruas, mas a nossa fica abandonada. Já chamei o prefeito, mas não deixaram ele vir aqui ver a situação. Quando eles vão dar um jeito nisso? Todos aqui queremos que essa resposta seja bem rápida. Eu faço um apelo para as autoridades. Venham aqui, vejam de perto o que estamos passando. Resolvam os problemas, não façam só pedaços de obras. Queremos ter o direito de sair de casa sem pisar na lama", completou o morador.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) com relação à reclamação do morador e aguarda o retorno.

