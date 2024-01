Aposentado José Lessa reclama de lixo e falta de água em Icoaraci

Na rua Pedro Álvares Cabral, esquina com a passagem Margarida, no distrito de Icoaraci, em Belém, o cenário é recorrente: acúmulo de lixo. O local fica próximo a uma escola. É tanto lixo que quase não há espaço para carros, motos e pessoas passarem pela via. O aposentado José Lessa, de 78 anos, comentou que a coleta de lixo não é constante na área e, por isso, o lixo se acumula com frequência. O aposentado ainda disse que, além da "lixarada", o perímetro sofre com a falta de água.



"É muito difícil. As autoridades não olham para Icoaraci. Não tem coleta de lixo. Está faltando água há 5 meses, então é um quadro preocupante, fora o mau cheiro. Tem um colégio aqui perto, imagina quando começar as aulas. Complicado", disse o aposentado.



Segundo José, o carro da coleta de lixo passa até uma esquina próxima, mas não chega na rua Pedro Álvares Cabral. Ele também reclama que os moradores estão há meses sem água nas torneiras. "Aqui todo dia a gente tem que estar carregando baldes, não temos água", falou.

A equipe do Você Repórter solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) e aguarda retorno.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará informa que está prevista a perfuração de mais um poço no setor Souza Franco, em Icoaraci, investimento que vai fortalecer o abastecimento na área citada.

