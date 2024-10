Aposentado José Gomes reclama de parada de ônibus que tombou na avenida Dr. Freitas

Uma parada de ônibus tombou na avenida Dr. Freitas, entre as avenidas Almirante Barroso e Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. A estrutura estava bastante enferrujada e já apresentava sinais de que poderia cair a qualquer momento e causar acidentes para quem circula pelo local. Quem reclama é o aposentado José Gomes, 73 anos, que usa o transporte público com frequência na região.

"É um negócio muito triste, porque isso é um risco de vida, né? Quantas pessoas Deus não livrou de ser morto em uma bagunça dessa? Isso aí é falta de atenção dos órgãos. Falta de zelo e responsabilidade municipal. E são todas as paradas. É difícil achar uma que preste", diz.

Parada de ônibus na avenida Dr. Freitas (Reprodução: Bruno Macedo | O Liberal)

Quando chove, os usuários do transporte público ficam completamente desprotegidos, sem nenhum abrigo. Ainda, José Gomes, morador do bairro da Terra Firme, destaca que a precariedade das paradas de ônibus na capital paraense não é um problema pontual. Segundo ele, várias outras paradas na cidade enfrentam condições igualmente inadequadas.

O aposentado faz um apelo às autoridades competentes, esperando que a situação seja vista com seriedade e que medidas concretas sejam tomadas para melhorar as condições e garantir mais dignidade à população.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (18), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que já tomou conhecimento a respeito do incidente e está tomando as providências cabíveis para a remoção do referido abrigo de ponto de parada de ônibus, para que seja implantado o novo modelo de abrigo.

A autarquia ressaltou que está implantando, de forma gradativa, os novos abrigos de passageiros em paradas de ônibus, principalmente nos pontos localizados em corredores com maior frequência de ônibus.

"Esses abrigos são fabricados em estruturas de aço inoxidável, apropriadas para o mobiliário urbano ao ar livre. Além de duráveis, possibilitam a diminuição do calor, protegem do sol e da chuva, oferecem conforto e modernidade ao ambiente. Um conceito sustentável para o transporte público de Belém", afirmou a Semob.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade), colaboração de Mariana Azevedo