Aposentado Eugênio Barros reclama da situação de abandono da praça Nonato Sanova, em Ananindeua

"Essa praça era um lixão. Os moradores antigos se reuniram e pediram para a prefeitura fazer uma praça. Agora ficou abandonada", lamenta o aposentado Eugênio Barros, de 70 anos. A reclamação é em relação à praça Nonato Sanova, localizada na Cidade Nova 7, no município de Ananindeua. O denunciante é morador da área há 40 anos e está decepcionado com o descaso da praça, que não tem manutenção nem equipamentos de recreação.

“Desde o ano passado que a praça está assim. Está suja, os brinquedos estão todos quebrados, não tem bancos. Precisa podar as árvores, precisa fazer uma limpeza, até restaurar elas. Essa praça era um lixão, nós fizemos uma limpeza”, denuncia o morador.

Eugênio lembra da época em que a praça foi inaugurada, algo que difere totalmente do estado atual do espaço. “Essa praça, quando foi inaugurada, tinha refletores que batiam nas árvores. Era uma praça muito bonita. Infelizmente, agora ela está abandonada. Os refletores não funcionam. Algumas lâmpadas também estão queimadas, fora também os outros problemas mencionados”, lamenta o aposentado.

“Eu queria que viessem aqui e realmente botasse o projeto de revitalização em prática. Eu tenho cobrado isso nos órgãos. Eu estive lá e me disseram que fizeram o projeto, que depois das eleições eles vão restaurar a praça. Então, espero que cumpram a promessa que me fizeram, e para os demais moradores”, pede Eugênio Barros.

A reportagem do O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan) sobre as denúncias de abandono da praça Nonato Sanova, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode se conectar usando o QR Code ao lado ou pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.