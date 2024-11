Aposentado Eduardo Tavares reclama de parada de ônibus sucateada em Icoaraci

Na Rodovia Artur Bernardes, uma das duas vias que conectam Belém ao distrito administrativo de Icoaraci, uma parada de ônibus apresenta condições precárias. A estrutura, que deveria oferecer conforto aos passageiros, está em estado deplorável, com assentos enferrujados e cobertura improvisada, sustentada por um simples pedaço de madeira. É nesse cenário que o aposentado Eduardo Tavares, de 75 anos, manifesta sua insatisfação.

O idoso relata que a situação é um desrespeito à população que espera condições dignas enquanto aguarda pelo transporte público. Além disso, por ser uma parada de ônibus movimentada, a infraestrutura sucateada gera risco de acidentes para os usuários, especialmente crianças e idosos.

"Acho um desrespeito com a população, né? Que usa isso. Aqui é muito movimentado. Teve uma parada próximo daqui que caiu e virou. É uma estrutura assim que precisa de manutenção e pelo que a gente vê não tá tendo", diz.

Rodovia Artur Bernardes, bairro Ponta Grossa, em Icoaraci (Foto: Mariana Azevedo | O Liberal)

Eduardo diz que tem medo, até mesmo, de passar pelo local. "Eu tenho medo até de passar aqui, é rápido. Tiveram a inteligência de botar um pedaço de pau aí, se não não tinha caído", conta.

Por fim, ele faz um apelo ao Poder Público, solicitando a implementação de melhorias nas paradas de ônibus da região. Entre as sugestões, destaca a importância da construção de paradas de concreto, mais duráveis e seguras, para garantir conforto e acessibilidade aos usuários.

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém para saber quais medidas serão tomadas, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidade, com colaboração de Mariana Azevedo)