Aposentada Vanilda Lobo reclama da falta de banco nas paradas de ônibus em frente ao Bosque

Usuários de ônibus de Belém estão insatisfeitos com a falta de banco na parada localizada em frente ao Bosque Rodrigues Alves, na avenida Almirante Barroso, quase perto da travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém.

Há uma parte dessa estrutura que não tem banco e muito menos onde encostar. A aposentada Vanilda Lobo, de 78 anos, comentou sobre essa situação. “Às vezes, não tem banco ou a cobertura”, disse. Ela observou que essa cobertura é importante para os passageiros se protegerem das condições climáticas de Belém - seja do sol ou da chuva.

Em entrevista gravada no dia 17 de janeiro, a aposentada comentou que, na travessa Lomas Valentinas, há várias paradas de ônibus que precisam de melhorias. “Na Lomas tem várias sem cobertura”, afirmou. E a falta dessa cobertura e, também, de assentos para sentar é um problema que afeta, principalmente, as pessoas idosas, com deficiência ou mesmo aquelas com alguma mobilidade. “A gente fica à mercê de alguma proteção de alguma casa, por exemplo”, contou dona Vanilda Lobo. Ou seja: sem cobertura para se proteger do sol ou da chuva, os passageiros têm que se abrigar nas marquises das residências ou dos estabelecimentos comerciais.

Nesse ponto de ônibus, na Lomas, em frente ao Bosque, está vazio o espaço onde deveria ter um banco (Foto|Reprodução | Raoni Joseph)

Dona Vanilda também aproveitou a oportunidade para dizer que, ao lado desses pontos de ônibus, não há lixeiras. Com isso, os passageiros não têm onde descartar os produtos que consomem. Isso ocorre, por exemplo, com os copinhos com água mineral. “A gente toma água e não tem onde jogar, pois não tem coletor de lixo”, afirmou.

O que diz a Prefeitura de Belém:

Desde o início do ano, a nova gestão da Prefeitura de Belém informa que tem identificado pontos críticos na mobilidade urbana e no transporte público da cidade. "Como resultado, foram estabelecidas prioridades e adotadas ações emergenciais para atender a população nos primeiros cem dias de governo, a exemplo da revitalização das paradas de ônibus e das sinalizações horizontais e verticais", afirma.

Com relação aos resíduos sólidos na parada de ônibus, a Secretaria Municipal de Saneamento informou que irá providenciar o quanto antes a instalação de lixeiras no local e também em todos os pontos de ônibus que não contam com os recipientes para o descarte de lixo.

Como denunciar?

O projeto Você Repórter é uma iniciativa do Grupo Liberal, que busca reforçar a proximidade com os leitores e internautas, incentivando ainda mais o jornalismo colaborativo. Para participar das reportagens e conteúdos, compartilhando histórias, denúncias e sugestões de matérias com a redação de O Liberal, acesse www.oliberal.com/voce-reporter. Você também pode enviar uma mensagem pelo WhatsApp (91) 98565-7449. A equipe de reportagem irá checar as informações e publicar o conteúdo em todas as nossas plataformas.