Aposentada Maria das Graças denuncia sujeira no canteiro e calçadas da Bernardo Sayão, no Guamá

Na avenida Bernardo Sayão, no trecho entre a avenida José Bonifácio e rua Augusto Corrêa, no bairro do Guamá, o canteiro central e as calçadas da via estão sendo tomadas por lixo e entulho. Denuncia a aposentada Maria das Graças Barral. Ela conta que se sente incomodada com a grande quantidade de lixo no local.

Maria diz que não aguenta mais ver lixo espalhado pelo canteiro (Reprodução / Você Repórter)

No canteiro, os detritos estão espalhados pela grama seca. Já a calçada está tomada por entulhos e se transformou em um ponto de descarte irregular. "Às vezes, o carro do lixo demora a passar, mas não tem necessidade do povo trazer o seu lixo e jogar por aqui. Esse lixo vem de outras passagens, dos moradores que vivem em outros locais, porque quando a gente passa por aqui, está tudo limpo e, de repente, quando passamos novamente, aparece tudo isso de lixo", detalha Maria.

Por conta do lixo espalhado, a calçada fica imprópria para a passagem de pedestres e moradores. No trecho, as pessoas precisam caminhar pelo meio-fio ou ir para o canteiro, já que restos de galhos de árvores e materiais de construção atrapalham o percurso no pavimento destinado ao pedestres.

O canteiro também ficou coberto de sujeira, pois há sacos plásticos jogados pela área - após serem rasgados, espalhando restos de lixos. Segundo informações da população, há lixo disperso em todo o perímetro do novo canteiro. A comunidade também diz que o problema é crítico, pois os lixos vão crescendo a cada dia e, com o atraso da coleta, alguns moradores aproveitam os entulhos para descartar mais lixos domésticos e orgânicos.

lixos na bernardo sayão As calçadas e o canteiro apresentam lixos espalhados Os entulhos impedem a passagem de pedestres pela calçada

Maria diz que raramente ocorre a limpeza, mas após a retirada do entulho, aparecem pessoas jogando lixo novamente. "A gente não pode nem ficar na parada, porque esse lixo que é jogado na rua causa desconforto. O vento e os cachorros espalham mais sujeiras pela rua e pelo canteiro. E, devido ao tempo quente, as folhas das árvores estão caindo e também sujam por aqui", reclama.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Saneamento da capital (Sesan) e aguarda retorno do órgão.

