Aposentada Maria das Dores reclama de matagal que toma conta de rua do Coqueiro, em Belém

Moradores do conjunto Satélite, WE 7, no bairro do Coqueiro, em Belém, estão insatisfeitos com o crescimento de um matagal, que toma conta de parte da rua e de uma passarela localizada em um trecho da via. Parte da área está tomada pelo mato alto, além do acúmulo de lixo e entulho, que vão se amontoando no trecho. Segundo a aposentada Maria das Dores Vasconcelos de Oliveira, 78 anos, o local não recebe nenhum tipo de limpeza.

Maria das Dores reclama da falta de limpeza da área (Carmem Helena / O Liberal)

“Esse mato existe desde que eu me mudei pra cá e a gente é quem tem o trabalho de limpar. Eu tiro dinheiro do próprio bolso para mandar capinar, já que ninguém faz nada. No inverno isso aqui fica tudo cheio e alagado, não tem condições da gente manter limpo”, conta a idosa.

O local, que deveria ser um transporte seguro entre as vias do bairro, é tomado pelo mato alto e pelo lixo. Maria afirma que a situação é piorada por pessoas que insistem em jogar lixo na via pública.

“A gente até limpa, mas vem gente de outras ruas jogar lixo aqui. Eu tenho que tirar, porque não tem outro jeito. A gente pede e a prefeitura não manda limpar”, reclama a moradora.

O mato alto assusta quem passa por perto, segundo as denúncias (Carmem Helena / O Liberal)

Ainda segundo a aposentada, o acúmulo de mato na passarela entre as ruas oferece riscos também à segurança dos moradores, já que o local se torna uma espécie de esconderijo para bandidos.

“Teve um dia que o ladrão correu e se jogou nesse mato, e o pessoal correu atrás. Ele ficou escondido por um tempo, mas uma pessoa viu e chamou a população pra deter ele, antes que fugisse de novo”, relata Maria.

Aposentada reclamam que os lixos também tomam conta da rua (Carmem Helena / O Liberal)

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou que enviará uma equipe, até o ponto citado, para verificar a situação.

“Destaca a importância da população na manutenção da limpeza da cidade, orientando, através de educadores ambientais, sobre a correta disposição de resíduos nos dias e horários de coleta. Além disso, oferece o Zap-Entulho, serviço gratuito mediante solicitação via WhatsApp (91 98499-0059). Incentiva a denúncia de descartes irregulares nas redes sociais oficiais da Prefeitura ou SESAN”, diz a nota.

