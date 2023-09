Aposentado Álvaro Guedes denuncia abandono da praça Dom Alberto Ramos, na Marambaia

A praça Dom Alberto Ramos, localizada na avenida Rodolfo Chermont, no bairro da Marambaia, em Belém, está suja e degradada, denunciam moradores ao Você Repórter. O patrimônio da praça foi vandalizado com pichações e furto de equipamentos. Além disso, o espaço também apresenta mato alto e lixo espalhados nos arredores. Aposentado e morador do bairro, Álvaro Guedes reclama do descaso do poder público.

O denunciante Álvaro Guedes diz que nunca viu a praça receber melhorias (Reprodução / Você Repórter)

"Eu moro aqui há uns sete a oito meses, mais ou menos, e está tudo abandonado mesmo, desde que eu cheguei. Isso aqui, esses portões e toda a área, deveriam ser arrumados, pintados, pois a região tem muitos moradores que merecem um espaço de lazer", diz Álvaro. O morador acrescenta que, durante o período em que mora no bairro, nunca viu a praça receber manutenção ou limpeza.

No local, também há uma área destinada à academia ao ar livre, mas os equipamentos também estariam quebrados, devido a falta de cuidados da população e, segundo os moradores, também por não haver manutenções do órgão municipal. Há relatos de roubos de equipamentos e outras degradações, denuncia a vizinhança.

"Eu não tenho coragem de vir aqui e frequentar a praça. Às vezes, eu até venho e sentar nos bancos com a minha esposa, mas ficamos com receio, já que aqui está bem abandonado. Era para ser melhor, dava para ser muito melhor", desabafa Álvaro.

No lado de fora da praça, as calçadas estão tomadas por lixo e entulhos. Com a falta de coleta, criou-se um ponto irregular de acúmulo de detritos, próximo à entrada da praça. Nesse trecho, foram jogados móveis, galhos de árvores e lixos domésticos. O lixo não atrapalha a passagem de pedestres, mas causa forte odor aos moradores e incomoda os pontos comerciais da área.

Procurada pela redação, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) informou, por meio de nota enviada nesta segunda-feira (18), que enviará uma equipe ao local para verificar os problemas na coleta de lixo, entulho e mato alto. "Caso sejam identificadas irregularidades, a empresa encarregada da coleta será notificada para as devidas correções na prestação do serviço", comunicou.

No comunicado, a Sesan solicita ainda a colaboração da população para manter a área limpa e denunciar qualquer descarte inadequado de lixo, através das redes sociais da Prefeitura de Belém. O órgão também informou que disponibiliza o serviço gratuito Zap-Entulho, que realiza a coleta gratuita de até um metro cúbico de resíduos por domicílio.

"Para solicitar esse serviço, basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 91 98499-0059. É importante lembrar que descartar entulho de maneira irregular é crime ambiental, sujeito à pena de até cinco anos de prisão, conforme Artigo 54 da Lei 9.605/98 ( Lei de Crimes Ambientais)", disse a Sesan.

A reportagem solicitou nota para a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) e aguarda o retorno do órgão.

