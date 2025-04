Aposentada Clarisse Silva denuncia buraco com vazamento de água em vila do Marco

Moradores da Vila Rosa, que fica próxima à avenida Duque de Caxias, no bairro do Marco, em Belém, reclamam de um buraco com vazamento de água no meio da via. Na última sexta-feira (4/4), o registro com a denúncia da servidora pública aposentada Clarisse Silva, de 60 anos.

De acordo com a comunidade, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) deu início às obras para solucionar o problema. O conserto na tubulação já foi realizado, porém, o buraco permanece aberto, pois o serviço ainda não foi concluído.

A servidora pública aposentada Clarisse Silva, de 60 anos, relata que o obstáculo está no local há quase uma semana. De acordo com a moradora, a origem do buraco é incerta. “Olha, eu não sei se brotou, mas é um cano furado da Cosanpa, inclusive na minha casa tá dando pouca água. E eu acho que o motivo de tá dando pouca água, é por causa desse buraco aí”, afirma Clarisse.

Foi necessário isolar a área e colocar uma sinalização no local, com fitas zebradas e blocos de concreto. “Por causa desse cano que tá quebrado, que fica jorrando água limpa”, diz Clarisse. Ainda não se sabe se foram os próprios moradores que criaram a sinalização provisória. “Eu não sei, eu acho que sim, porque vai caindo, né? Aí passa caminhão. Ainda hoje passou um, não sei o que foi que ele passou aqui”, relata.

O buraco dificulta o acesso à vila, além de gerar possíveis problemas no abastecimento de água da vila. “A água tá fraca. Fraca, fraca, fraca a água da torneira. Muito fraca”, reclama a servidora. A principal hipótese é de que o baixo fluxo de água está relacionado com o vazamento constante no cano. “Com certeza, porque não tava assim a água”, pontua Clarisse.

Ela cobra ações concretas dos órgãos responsáveis. “Que a Cosanpa venha para resolver isso aí, porque ficar sem água não é muito bom não”, finaliza.

Cosanpa

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) comunicou em nota que "A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que os serviços para a área já foram executados".

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidade de oliberal.com