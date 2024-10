Administradora Solange Cruz denuncia bueiro entupido na rua do Una, no Telégrafo

O odor causado pelo acúmulo de lixo que vem da água acumulada na rua do Una, esquina com a travessa Djalma Dutra, no bairro do Telégrafo, em Belém, está insustentável para muitos moradores. Quem denuncia é a administradora de empresa Solange Cruz, 64 anos, que mora no local desde 2003. A situação teve início porque um bueiro está entupido, conforme a denunciante.

Solange relata que essa situação perdura por mais de 5 anos, causando diversos transtornos para os moradores que transitam pela região. “ Já vieram fazer serviços [de limpeza], tentaram, deram paliativo, mas continua. Agora eu acho que ele entupiu de vez. Como aqui é uma esquina, é vento de todos os lados e a chuva sai levando tudo, entupindo o bueiro”, disse a administradora.

Outro problema relatado por Solange é que a água acumulada acabou se tornando um criadouro de mosquito. E a água empoçada também acaba cobrindo o bueiro, fazendo com que as pessoas que trafegam pela rua não visualizem o buraco e acabem caindo no trecho.

Problema incomoda moradores (Foto: Bruno Macedo / O Liberal)

“Com a água parada, isso é propício para ser um criadouro de mosquitos. Antes não tinha e agora está tendo muito carapanã. Sem contar que as pessoas estão caindo aqui. Uma moradora disse que já houve pessoas que caíram aqui, se acidentaram. Agora, é causa de acidentes, tem muitos acidentes por aqui, isso é muito comum. De moto, de carro, de tudo que se possa imaginar”, ressaltou a denunciante.

Solange diz também que a maior preocupação é com a chegada do inverno amazônico. “Tem que fazer o serviço para desentupir, porque vai chegar o tempo de chuva e você verá o alagamento aqui. Na chuva, isso aqui inunda, ninguém consegue passar. E aí que vem os acidentes e doenças”, concluiu a moradora.

A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para falar sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não houve retorno.

