Automação e sustentabilidade alavancam processos tecnológicos na indústria do Pará

O cenário de inovações que faz parte da rotina do século XXI engloba um amplo sistema de avanços tecnológicos, incluindo inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem. Esses fenômenos têm impacto também nos processos produtivos e vêm transformando setores tradicionais em segmentos cheios de inovação. A Indústria 4.0, ou 4ª Revolução Industrial, mudou suas formas de produção e agora usa tecnologias capazes de melhorar sua eficiência, por meio da automação, sustentabilidade e inovação.

Diretor de operações do Sesi/Senai no Pará, Raphael Barbosa acredita que, diferente de outras Revoluções Industriais, esta tem sido percebida enquanto acontece, e não depois. Segundo ele, o Pará tem uma grande diversidade de tecnologias que já estão disponíveis para a sociedade e que impactam nos meios de produção, ainda que a estrutura local trabalhe com cadeias produtivas consideradas básicas.

Um dos setores que mais têm avançado no Estado, segundo Raphael, é o da construção civil, que utiliza uma tecnologia chamada BIM (do inglês, Building Information Modeling), capaz de criar modelagens de uma construção gerando uma série de ganhos para o processo como um todo.

“Hoje, se você for em um grande empreendimento e quiser entendê-lo, não precisa mais ter uma maquete, nem de objetos físicos. Você entra no seu celular e, a partir da realidade aumentada, visita o que seria o seu apartamento em 3D. É até uma forma de mobiliar o seu espaço sem ele efetivamente existir”, explica.

Tecnologias como essa, para o diretor de operações, são “extremamente importantes”, porque reduzem riscos, dão maior gestão e controle do que está sendo feito nas construtoras, aumentam a produtividade e ainda reduzem custos, o que significa que existe a melhor utilização e aproveitamento dos materiais, reduzindo o retrabalho, os desperdícios e o uso da água.

“Em tudo isso temos grandes avanços a partir da utilização de tecnologias disponíveis para que consigamos, fisicamente, entregar algo melhor, mais seguro e com um custo menor. É o que vemos muito com essas novas tecnologias disponíveis”.

Construção civil aponta caminhos tecnológicos que economizam

Buscando inovar no mercado da construção civil, a Amazon Recover é uma startup que chegou a construir uma casa no Espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, iniciativa do governo do Estado, com tijolos e pisos construídos a partir do reaproveitamento de materiais como plástico, vidro e rejeitos da mineração. O custo dos materiais foi 30% menor do que o utilizado nas construções tradicionais.

Na opinião do sócio-diretor e desenvolvedor, Marcos Sousa, a indústria da construção civil tem passado por várias transformações para otimizar seus processos, com o objetivo de diminuir perdas e reutilizar resíduos. Tudo isso, segundo ele, é possível com o auxílio da tecnologia.

“Nosso foco é a sustentabilidade dentro dessa indústria que consome cerca de 75% de toda a matéria-prima oriunda de fontes naturais, ou seja, a proposta é devolver para o setor produtivo subprodutos de uso recorrente em obras de engenharia civil de pequeno a grande porte gerados a partir dos plásticos, vidros e outros resíduos do setor produtivo como um todo”, explica. Marcos garante que esses itens viram produtos versáteis, econômicos e ecológicos, mostrando o papel transformador do segmento.

Há ainda um impacto nas cooperativas de materiais recicláveis. “Imagina você fazer parte de um setor que tem um potencial enorme, porém, não sabe como explorar. O setor da reciclagem no Estado não consegue absorver 3% dos plásticos gerados, e só o município de Belém gera em torno de 5.850 toneladas de resíduos plásticos todos os meses. Se esse montante fosse efetivamente reciclado, geraria uma receita próxima de R$ 1,5 milhão por mês a essa cadeia. A tecnologia proposta por nós traz a verticalização dessa cadeia e a direciona para a indústria da construção civil. Isso traz a qualificação profissional dos catadores, proteção do meio ambiente e, claro, a sustentabilidade".

Mineração tem experiência com máquinas autônomas

Outro setor que tem avançado em tecnologia dentro da indústria, segundo o diretor de operações do Sesi/Senai, Raphael Barbosa, é a mineração. Ele cita que, nas plantas produtivas minerais, é muito comum encontrar veículos autônomos, ou seja, que funcionam sozinhos, sem a necessidade de um condutor. Em vez disso, a máquina é conduzida por uma programação e por pessoas que trabalham com o gerenciamento da inovação.

“Temos de ganho com isso: a segurança, porque o veículo autônomo tem todas as normas de segurança para evitar que se tenha acidente e qualquer outra coisa que vai impactar no processo produtivo; o custo operacional, porque existe a necessidade de manutenção, mas ela pode ser feita de maneira remota e, como o veículo é utilizado da melhor maneira, há menos desgaste dos materiais; e, logicamente, a sustentabilidade, já que as trocas periódicas vão ser menores. Isso traz uma série de ganhos também para as empresas, e é um cenário que vemos hoje, principalmente, nas grandes áreas mineradoras aqui do Estado”, declara o especialista.

Em uma das empresas com atuação no Pará, a Hydro, os avanços tecnológicos são palpáveis. O diretor de tecnologia de bauxita e alumina, Raphael Costa, acredita que investir em inovação é uma das formas de alcançar o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Portanto, a empresa conta com um “robusto” ecossistema de inovação tecnológica que, além de encontrar soluções sustentáveis para suas operações, tem fomentado qualificação, desenvolvimento e empregabilidade de pessoas no Pará.

“A empresa investe constantemente em projetos de pesquisa e desenvolvimento e inovação tecnológica. Além de contar com um grupo dedicado de mais de 30 pessoas atuando diretamente em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, equipes multidisciplinares de experts técnicos e centenas de equipes de melhoria de processos, a Hydro conta ainda com um amplo círculo de parceiros externos, professores, pesquisadores e estudantes de instituições de ensino renomadas, e empresas fornecedoras de equipamentos e serviços técnicos. O dinamismo e a agilidade desses grupos criam um ambiente de sinergias positivas, o ecossistema de inovação”, avalia.

Nos últimos anos, os principais avanços tecnológicos vivenciados dentro da Hydro, segundo ele, foram: a metodologia Tailings Dry Backfill, solução pioneira que permite que os rejeitos inertes da mineração de bauxita sejam devolvidos às áreas já abertas e mineradas, ao invés de serem depositados em áreas separadas e permanentes de armazenamento, eliminando a necessidade de construção de novas barragens permanentes; uma parceria com uma empresa da indústria de cimento, realizando testes em escala industrial para o aproveitamento do resíduo de bauxita, cujo principal benefício potencial ambiental é a substituição de matérias-primas naturais e não renováveis pelo resíduo de bauxita, dando um novo destino para esse material e possibilitando a redução do consumo de recursos naturais.

Além disso, a refinaria de alumina Hydro Alunorte tem importantes avanços tecnológicos, com uma metodologia moderna para a disposição de resíduos com a utilização de filtros prensa. Eles geram um resíduo seco que é empilhado e compactado, e a combinação dessas tecnologias resulta em uma redução de mais de quatro vezes na pegada ambiental necessária para armazenar os resíduos, quando comparado à tecnologia anterior de filtro de tambor. A empresa investiu mais de R$ 1 bilhão para garantir a disposição de resíduos com a tecnologia, de acordo com o diretor Raphael Costa.

Trabalho passa a ser mais técnico que braçal

Embora muitas pessoas acreditem que a tecnologia será responsável por reduzir os postos de trabalho para seres humanos, o especialista do Sesi/Senai no Pará, Raphael Barbosa, diz o contrário: com a Indústria 4.0, há uma substituição natural de trabalhos braçais e de alta periculosidade pelos mais técnicos. “O setor precisa de pessoas treinadas para fazer a manutenção, atualização e para gerenciar todos esses softwares que são necessários. O que nós temos hoje é uma modificação do perfil do mercado de trabalho para pessoas que vão pensar, que vão trabalhar na proposição de novas tecnologias”, avalia.

O profissional precisa, portanto, buscar constantemente uma requalificação, para atender às novas necessidades do mercado, seja qual for sua área. “A pandemia facilitou, ou, de certa forma, abreviou o processo de avanço tecnológico. E, logicamente, precisamos de profissionais formados nessas novas áreas para que esse processo seja feito de maneira mais natural”, diz Raphael.

No Estado do Pará, há uma grande carência por profissionais da área de automação, de programação e de tecnologia da informação, principalmente, segundo o diretor do Sesi/Senai, mas várias frentes de formação têm sido criadas pelo Sistema S, do qual o Sesi e o Senai fazem parte. Chegaram, inclusive, 11 laboratórios que simulam o ambiente de uma Indústria 4.0, e agora todas as unidades do Senai no Estado terão esse espaço, onde o aluno vai simular o ambiente de uma indústria já automatizada e com normas de segurança.

A Hydro também tem feito sua parte. No final de 2022, foi concluído o curso de especialização em engenharia geotécnica, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), na primeira turma. Ao todo, 16 alunos defenderam suas monografias. “Há uma grande demanda no mercado por profissionais especializados em engenharia geotécnica e percebemos uma oportunidade de desenvolver uma equipe própria, com alto nível de conhecimento e alinhada às nossas necessidades e, além disso, contribuir para o desenvolvimento da mão-de-obra qualificada local. Foi feito um mapeamento dos perfis de nossos engenheiros e das funções ocupadas atualmente para formação desta equipe. Com este mapeamento em mãos, engajamos a UFPA para formatar a grade curricular do curso de especialização”, diz o diretor de tecnologia da empresa.