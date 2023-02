Cresce demanda por especializações na área de tecnologia; veja cursos oferecidos no Pará

O surgimento de novas profissões a partir do avanço tecnológico e do dinamismo no mercado de trabalho criam a necessidade de que as instituições de ensino se preparem e atualizem suas grades curriculares, oferecendo novas formações que atendam às necessidades do mundo corporativo. Não à toa, especializações em áreas como games, metaverso, big data, experiência do usuário e qualidade de software têm se popularizado.

VEJA MAIS:

No Pará, várias instituições já oferecem cursos nessas áreas, como é o caso da Universidade da Amazônia (Unama) e da Universidade Maurício de Nassau (Uninassau). A primeira tem mais de 20 cursos de pós-graduação no ensino de ciências de dados, segurança digital, sistemas informáticos, big data, inteligência artificial, cibersegurança e outros. Já a segunda tem perto de 10 turmas em áreas como cloud computing, gestão tecnológica, teste e qualidade de software, analytics e banco de dados Oracle.

Foi a necessidade de profissionais qualificados na área de tecnologia por parte do mercado que criou o alerta às universidades para a criação de novos cursos, segundo a professora Samara Souza, que é mestre em ciência da computação. “No Estado do Pará, esse movimento também está acontecendo, visto que as universidades estão, cada dia mais, se preocupando com o ensino e o preparo do aluno para a entrada no mercado de trabalho. Assim como a criação de novos cursos, têm-se reestruturado os cursos já existentes para a melhora contínua do ensino”, comenta.

Especialização em área afim é necessidade

Como a área tecnológica está em “crescente atualização”, é necessário que o estudante busque formas de se especializar no ramo com o qual se identifica. Na opinião de Samara, levando em consideração a alta diversidade de atuação que um aluno de graduação em cursos de tecnologia possui, é preciso, em alguns casos, encontrar formações extras para aprofundar e solidificar conhecimentos em áreas específicas.

“Os cursos de especialização podem agregar por meio da vantagem competitiva, domínio e aperfeiçoamento em uma área específica do conhecimento, principalmente se pensarmos que existe um leque de opções de atuação na área da tecnologia. Assim, o profissional contará com um arcabouço de técnicas para a sua área de atuação”, enfatiza a professora.

VEJA MAIS:

Na Unama, onde ela trabalha, a oferta de cursos de pós-graduação leva em conta as tendências do mercado. Por exemplo, com a explosão do Chat GPT, o segmento de inteligência artificial pode ficar em alta nas organizações, com a automação de tarefas nas empresas. Samara Souza acredita que os estudos deste tema são de “suma importância” para análise e geração de conhecimento por meio dos dados.

“Sabemos o quão importante é a utilização e a gestão eficiente dos dados no ambiente organizacional, visto que, por meio deles, é possível analisar o perfil do seu cliente para recomendar produtos e serviços específicos com os seus gostos. Acredito que as universidades de Belém estão se adequando ao crescimento e à alta demanda no mercado de trabalho, formando profissionais cada vez mais qualificados e prontos para a vida profissional”.

Universidades públicas

Outras instituições de ensino também têm se adaptado à demanda do mercado, como a Universidade Federal do Pará (UFPA), que tem programas de pós-graduação nas áreas de ciência da computação, ciência da informação e em computação aplicada, por exemplo. Já a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) oferecem apenas um curso cada: pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação.

A coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação (PPGCC) da UFPA, Marcelle Mota, acha que o movimento tem crescido “em parte”. Por exemplo, no curso que ela coordena, existe o mestrado e o doutorado, em que os discentes podem atuar em diversas áreas de pesquisa, inclusive com computação aplicada. Há liberdade para a escolha dos temas de acordo com o interesse de cada um. E os cursos de pós-graduação acadêmicos fornecem embasamento teórico e prático para atuação dos profissionais em diversas áreas, cabendo ao profissional absorver o conteúdo e aplicá-lo no contexto que precisa.

O crescimento da demanda por profissionais tecnológicos, segundo Marcelle, foi alavancado com a pandemia da covid-19, quando trabalhadores passaram a ter mais contato com o ambiente digital, dado o isolamento social nos últimos anos. “A procura pelo profissional de TI durante a pandemia foi muito grande pela mudança na forma de trabalho de todos, e isso tende a se manter ao longo do tempo nas mais diversas áreas. Devido à grande demanda por profissionais na área de TI, a procura pelos cursos tem aumentado. Recentemente, foi divulgada a demanda parcial por vaga em nossos cursos de graduação, sistemas de informação e ciência da computação, e observamos um grande aumento nesses números, respectivamente, 37% e 44%”, afirma.

Embora a universidade ainda não tenha cursos especificamente direcionados para jogos, metaverso e outros temas atuais, a coordenadora ressalta que os alunos da UFPA aprendem os fundamentos e conceitos essenciais para compreender e se aprofundar nas tecnologias que surgem a cada dia. “Por outro lado, entendemos que a universidade precisa dialogar ainda mais com a sociedade e perceber as tendências, desburocratizando a criação de cursos de especialização lato sensu e mesmo MBAs direcionados a essas novas demandas”.

VEJA MAIS:

Para se manter atualizado, um profissional de tecnologia nunca pode parar de estudar, na opinião de Marcelle. Isso porque a compreensão do pensamento computacional é “essencial” para diversas atividades profissionais, mas a área está sempre evoluindo. De acordo com a coordenadora, a UFPA tem se esforçado com iniciativas para atrair mais estudantes para os cursos e formar recursos humanos com alta qualidade, não apenas com relação às habilidades técnicas, mas com capacidade de reflexão para resolução de problemas com embasamento científico e posicionamento crítico.

A turma de especialização em gestão da inovação e transformação digital, que iniciou no ano passado e está em processo de seleção de uma segunda turma, é o único curso tecnológico oferecido pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). O objetivo das aulas é qualificar profissionais em fundamentos e técnicas de inovação, e em processos e tecnologias de apoio à transformação digital, dotando-os com os conhecimentos e as habilidades necessárias para o planejamento, execução e monitoramento de processos e projetos de inovação.

Segundo João Moreira, da Coordenação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (Coad) do Centro Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Uepa, neste curso, são abordados temas como teoria geral da inovação, estratégia para inovação, tecnologias de cloud, cybersecurity, big data, inteligência artificial e internet das coisas, entre outros.

“Na área tecnológica, em sentido amplo, o CCNT oferta turmas dos cursos de graduação, mas, com a crescente demanda por profissionais capacitados para o mundo digital, a partir deste ano a Uepa oferecerá turmas do curso de pós-graduação lato sensu em gestão da inovação e transformação digital. O processo seletivo para a primeira turma foi concluído em janeiro, e em fevereiro ou março será lançado um novo edital, ofertando 25 vagas”, adianta João. O porta-voz da Uepa ainda destacou que, em geral, os cursos de pós-graduação são muito procurados, “devido à qualidade das grades curriculares e dos corpos docentes”.

Veja cursos da área de TI oferecidos por algumas universidades do Pará

Universidade da Amazônia (Unama)

Especialização em Ciências De Dados

Especialização em Segurança Digital

Especialização em Ux Design

Especialização em User Experience Design

Especialização em Devops

Especialização em Gerenciamento de Ti

Especialização em Sistemas Informáticos

MBA em Tecnologias para Gestão: Big Data e Inteligência Artificial

Especialização em IoT: Interação entre Dispositivos, Máquinas e Pessoas

Especialização em Cibersegurança: Monitoramento e Proteção Digital de Negócios

MBA em Gestão 4.0: Transformação Digital e Automação de Processos

Especialização em Testes de Software Ágil

Especialização em Tech Recruiter

Especialização em Sistemas de Informação

Especialização em Gestão da Tecnologia da Informação

Especialização em Engenharia de Devops

MBA em Data Science, Analytics e Bi

Especialização em Teste e Qualidade de Software

Especialização em Segurança da Informação

Especialização em Banco de Dados Oracle

MBA em Engenharia de Software

Especialização em Digital Security

Especialização em Data Science

Universidade Maurício de Nassau (Uninassau)

MBA em Big Data e Ciência de Dados

Pós-graduação em Tecnologia, Segurança de Dados e Cloud Computing

MBA em Big Data e Cibersegurança

MBA em Cloud Computing e Gestão Tecnológica

Especialização em Teste e Qualidade de Software

MBA em Data Science, Analytics e Bi

MBA em Engenharia de Software

Especialização em Banco de Dados Oracle

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC)

Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI)

Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada (PPCA)

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit)

Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

Mestrado profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit)

Universidade do Estado do Pará (Uepa)