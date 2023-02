Empresas de tecnologia estão espionando dispositivos sem autorização de usuários, diz estudo

Fabricantes de smartphones chineses, como Xiaomi, OnePlus e Realme estão coletando qualidade alarmante de dados dos usuários e transmitindo as informações para diversos locais sem aprovação. É o que aponta um estudo realizado pela Universidade de Edimburgo e do Trinity College Dublin, que ficam na Irlanda.

IMEI, endereço MAC, coordenadas GPS, número de telefone, padrões de apps, dados de desempenho dos aplicativos, chamadas, SMS e números de contatos, são alguma das informações que estariam está sendo roubadas.

Os pesquisadores indicam que a coleta e transmissão de dados está sendo realizada sem consentimento dos usuários, além de que eles estariam enviando quantidade preocupante de informações de identificação pessoal para as fabricantes, operadoras de telefonia móvel chinesas e até para provedores de serviços, como a Baidu.

“No geral, nossas descobertas mostram quadro preocupante do estado da privacidade dos dados do usuário no maior mercado Android do mundo e destacam a necessidade urgente de controles de privacidade mais rígidos para aumentar a confiança das pessoas comuns nas empresas de tecnologia, muitas das quais são parcialmente estatais”, afirmam os pesquisadores.

Ainda se acordo com as informações dos pesquisadores, não há como cancelar a coleta, não parando sequer quando usuário e smartphone deixam a China. As fornecedoras seguem em silêncio sobre o assunto.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).