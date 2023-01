'Reindustrialização é essencial ao desenvolvimento sustentável e à justiça social', diz Alckmin

Feirinha no Vadião

O Complexo Vadião, da UFPA, sedia hoje a Feira de Agricultura Familiar. A feira volta também dia 11 ao local, sempre de 7h às 13h.



Após a influencer Antonia Fontenelle criticar a roupa da posse, a Imperatriz Leopoldinense convidou Janja para desfilar pela escola no Rio.

"Reindustrialização é essencial ao desenvolvimento sustentável e à justiça social”,

GERALDO ALCKMIN, vice-presidente da República, ao assumir ontem (4) o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Redução do Custo Brasil e Reforma Tributária são cruciais, afirmou.

CONSÓRCIO

COP



Após posse na presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, o governador Helder Barbalho (MDB) teve encontro com o novo ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira. Acompanhado do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, Helder confirmou candidatura da cidade para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2025, a COP30. O governador do Pará substitui o ex-governador do Amapá, Waldez Góes, no comando do Consórcio, que reúne Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins - que, juntos, abrigam quase 30 milhões de habitantes. O Consórcio começou a ser desenhado em 2017, para dar respaldo institucional aos Estados da região nas negociações com organismos nacionais e internacionais em temas ligados ao ambiente, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas.

SAÚDE

ADIADA



O novo secretário de Saúde do município de Belém, Pedro Anaisse, pediu ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) que adie para amanhã, 6, reunião prevista para ontem, 4. O encontro, convocado pelo MPPA, vai tratar da paralisação dos médicos ortopedistas que atendem pacientes do município em unidades como o hospital Maradei e Beneficente Portuguesa. Os médicos alegam que há pagamentos em atraso, alguns referentes ainda a 2020. O encontro foi adiado porque Anaisse, que tomou posse no último dia 2 de janeiro, alegou precisar de mais tempo para tomar conhecimento da real situação dos contratos.

SURF

SALINAS



A Confederação Brasileira de Surf surpreendeu e confirmou que será no Pará, e mais precisamente na praia do Atalaia, em Salinópolis, a primeira edição da Taça Brasil de Surf, que abre o Circuito Brasileiro de Surf Profissional no País. O evento está previsto para o período de 7 a 12 de março e deve atrair grandes estrelas nacionais da modalidade. A premiação será de R$ 200 mil.

SANEAMENTO

ALEMANHA



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, se reuniu ontem, na sede da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com representantes da Agência de Cooperação Alemã DIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internacional Zusammenarbeit), Daniel Wagner e Cecília Martins. Na pauta, a possibilidade de a agência investir em projetos de saneamento na capital. Entre as prioridades, adianta Rodrigues, estão a drenagem e urbanização de canais e igarapés como o Paracuri, o Mata Fome e o Ariri Bolonha.



DESENVOLVIMENTO



A Agência de Cooperação Alemã (DIZ) apoia projetos de desenvolvimento urbano em todo o mundo.

MEIO AMBIENTE

PÉ ATRÁS



O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, Mauro O’ de Almeida, está com um pé atrás em relação à escolha de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. A pessoas próximas o secretário tem afirmado que a ex-ministra Izabella Teixeira e o ex-governador do Acre, Jorge Viana, seriam as melhores opções para o cargo. O’ de Almeida não está sozinho na avaliação. Em setores como o agronegócio e a mineração, há quem considere Marina Silva “excessivamente” preservacionista. Eles defendem que o ideal seria alguém com perfil mais “desenvolvimentista”.

FPM

PERDAS

Segundo dados da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 31 prefeituras paraenses serão impactadas com perdas de recursos que somam mais de R$ 163,7 milhões, caso seja mantido o coeficiente de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), com base na prévia do censo populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em dezembro de 2022. Em todo Brasil, 700 cidades serão afetadas com perda total superior a R$ 3 bilhões, de acordo com balanço da CNM.



AÇÕES



A Confederação tem recomendado às prefeituras que recorram à Justiça para que o Tribunal de Contas da União reveja o coeficiente e mantenha os índices de 2022. O argumento é que há lei complementar prevendo o congelamento de perdas de coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) até a divulgação de novo Censo Demográfico. O IBGE diz que não cabe a contestação, já que, pela Lei Complementar, “para fins de repartição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), prevalecem os dados populacionais mais atualizados”.

► O paraense Fabio Sicilia ganhou uma medalha de bronze num importante concurso mundial de chocolate, realizado em Londres, em dezembro do ano passado. O resultado da premiação internacional foi divulgado nesta semana. Sicilia conquistou a medalha com o Gaudens Cupuaçu, uma delícia que ganhou destaque juntando dois produtos do Estado do Pará que são tipo exportação: o chocolate e o cupuaçu - este ainda pouco conhecido em outros países.

► Pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA), do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia (NEAF/UFPA) e do projeto Turtle Conservancy, da Chelonian Research, identificaram uma nova espécie de tartaruga de água doce que vive na Amazônia. A descoberta da nova espécie amazônica foi registrada nos igarapés do entorno da Unidade de Conservação Parque Estadual Martírio Serra das Andorinhas (Pesam), localizada no município de São Geraldo do Araguaia, sudeste paraense.

► A ministra de Estado do Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido, Thérèse Coffey, passou pelo Estado do Pará e fez visitas a comunidades com sistemas agroflorestais do município de Moju, na região do Baixo Tocantins. Além da ministra, a comitiva incluiu a embaixadora do Reino Unido no Brasil, Stephanie Al-Qaq. Representantes do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) também fizeram parte da comitiva que foi a Moju.

► A Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) apresentou o balanço das fiscalizações de obras irregulares em Belém nos últimos anos. Em 2021 foram emitidos, ao todo, 326 autos de infração referentes a construções não autorizadas pelo município. Em 2022 foram 258 os autos de infração registrados.