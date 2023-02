Hydro Alunorte desenvolve melhorias e investe em tecnologias para enfrentar período de chuvas

Uso de robôs na avaliação da rede de drenagem pluvial, software que simula o comportamento das bacias e melhorias no sistema de bombas para o envio de água. Essas são algumas das ações desenvolvidas na refinaria de alumina da Hydro Alunorte, em Barcarena (PA), que visam manter as operações ainda mais seguras e bem preparadas para a chegada do período de chuvas intensas, conhecido como inverno amazônico.

Os chamados robôs de inspeção foram utilizados em diagnósticos das condições da rede de drenagem pluvial. Durante as vistorias, o aparelho percorre internamente a tubulação, realizando medições, mapeamentos, cadastros e diagnósticos para detectar preventivamente possíveis oportunidades de melhorias. As câmeras de alta definição e a iluminação própria dos equipamentos proporcionam qualidade de imagem suficiente para análise precisa das tubulações.

Ainda com ajuda da tecnologia, um software exclusivo utilizado na Estação de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI) é capaz de simular o funcionamento de todas as bacias da Hydro Alunorte em cenários variados de chuvas intensas. Com isso, a gestão dos efluentes é ainda mais eficiente, identificando antecipadamente qualquer necessidade de atuação das equipes.

"A tecnologia, juntamente com a dedicação e experiência de nossos times, é uma importante aliada da Hydro no cuidado nas operações durante todo o ano, mas especialmente neste período do inverno amazônico", afirma Michel Lisboa, diretor industrial da Hydro Alunorte.

Salas de Controle recebem informações sobre o clima e o tempo 24 horas por dia (Divulgação Hydro Alunorte)

Modernização da estrutura

Em 2022, a Hydro Alunorte instalou 300 mil m² de manta geotêxtil cobrindo áreas do Depósito de Resíduos Sólidos (DRS) para controlar e conter particulados, além de mitigar a erosão e assoreamento das bacias de controle considerando o impacto das chuvas intensas. Além disso, realizou a limpeza de 465 mil m³ e substituiu a impermeabilização de 105 mil m² das bacias e canais de efluentes na região do DRS. As ações reforçam o preparo da área para o enfrentamento do período chuvoso, reduzindo riscos e atestando a segurança nos depósitos.

As Estações Meteorológicas da Hydro Alunorte na refinaria e no Porto também ajudam no gerenciamento do volume pluviométrico na região. Desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), são resultado de base científico-tecnológica em meteorologia e climatologia que auxiliam na captação de outros dados em tempo real, como velocidade e direção do vento, oferecendo informações confiáveis para manter a segurança e qualidade nas operações.

Todo o monitoramento das ações que visam o enfrentamento das chuvas é realizado nas Salas de Controle, que funcionam 24 horas por dia. A estrutura também recebe informações sobre o clima e o tempo, ajudando na antecipação das ações relacionadas às chuvas.

Reabilitação na área do Depósito de Resíduos Sólidos garante plantio de mudas de espécies nativas e absorção da água das chuvas (Divulgação Hydro Alunorte)

Reabilitação

O trabalho de replantio e reflorestamento na região do Depósito de Resíduos Sólidos, iniciado em 2020, também auxilia no desenvolvimento florestal e, consequentemente, em uma melhor absorção e gerenciamento da água das chuvas. Até 2022, mais de 38,8 hectares foram reabilitados, com o plantio de 37 mil mudas de diversas espécies. Para 2023, a previsão é reabilitar mais 19 hectares na região.

Como a Hydro se prepara para a temporada das chuvas?

- Mantém cultura de cuidado ambiental e segurança das operações promovendo melhorias contínuas.

- Como bons vizinhos, recebe a comunidade periodicamente para conhecer e acompanhar as operações.

- Investe em melhorias com foco no desenvolvimento ambiental;

- Moderniza o sistema de drenagem e de bombeamento de água;

- Opera um software exclusivo que simula o comportamento das bacias ao serem expostas a chuvas intensas;

- Investe no tratamento da água da chuva;

- Realiza parcerias com instituições de ensino e pesquisa para desenvolver soluções ambientais.

E para conferir detalhes dessa ação desenvolvida, assista o vídeo abaixo: