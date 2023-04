Veja como preparar frango ao creme de milho para servir no final de semana

Sem ideia do que servir no jantar com a família ou a fim de tentar um prato novo? O frango ao creme de milho é diferente, prático e saboroso! A receita também pode ser degustada com o acompanhamento que você preferir; confira abaixo o passo a passo:

Ingredientes

Para o frango

1 peito de frango cozido e desfiado.

Azeite a gosto.

1/2 cebola picada.

2 dentes de alho amassados.

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

1/2 pote de requeijão.

Para o creme

1 lata de milho verde escorrida.

1 lata de leite.

1 colher de sopa de amido de milho.

1 tablete de caldo de galinha.

2 dentes de alho amassados.

1/2 cebola picada.

Azeite quanto baste.

Queijo ralado para polvilhar.

VEJA MAIS

Modo de preparo

Em uma panela refogue no azeite, a cebola e o alho. Adicione o frango e tempere a gosto. Incorpore o requeijão. Bata o milho, o leite, o amido de milho e o caldo de galinha no liquidificador. Em outra panela refogue a cebola e o alho no azeite. Incorpore a mistura do liquidificador, mexendo até borbulhar. Disponha o frango no refratário, por cima o creme de milho. Cubra com queijo ralado e leve ao forno alto por cerca de 30 minutos, ou até dourar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)