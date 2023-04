Veja como preparar frango à parmegiana no jantar

Com vontade de fazer uma receita simples e deliciosa no jantar? O filé de frango à parmegiana tem ingredientes simples e fácil modo de preparo, e além de tudo, combina com um delicioso purê de batata e arroz soltinho; confira a receita abaixo:

Ingredientes

2 kg de filé de frango.

1 dente de alho picadinho.

Suco de limão, ervas finas e sal a gosto.

Óleo para fritar.

2 ovos batidos com 1 pitada de sal.

2 xícaras (chá) de farinha de rosca.

1 cebola picadinha.

2 tomates maduros picadinhos.

1 caixinha de molho de tomate pronto.

1/2 xícara (chá) de água.

3 colheres (sopa) de azeite.

1 tabletinho de caldo de galinha.

Manjericão ou orégano a gosto.

250 g de mussarela em fatias.

VEJA MAIS

Modo de preparo

Tempere os filés de frango com o alho, suco de limão, ervas finas e sal a gosto. Deixe na geladeira por 30 minutos. Após esse tempo, passe nos ovos batidos e na farinha de rosca. Frite em óleo não muito quente. Retire e deixe descansar sobre papel absorvente.

Molho

Doure a cebola no azeite, acrescente os tomates picadinhos, o molho pronto, a água e o caldo de galinha. Deixe apurar um pouco, desligue e acrescente o manjericão ou o orégano. Coloque os filés em um refratário. Cubra com a mussarela em fatias. Regue com o molho e leve ao forno bem quente, somente para derreter a mussarela. Retire e sirva.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)