Receita de Jantar: saiba como preparar lombo assado com presunto

Sem ideia do que preparar no jantar especial de família, ou ocasião especial? O lombo de porco assado com presunto é fácil, versátil e combina com diversos acompanhamentos; acompanhe a receita completa abaixo

Ingredientes para o lombo assado com presunto

1 kg de lombo de porco.

Sal e pimenta-do-reino a gosto.

Suco de limão a gosto.

2 colheres (sopa) de óleo de soja.

2 dentes de alho amassados.

1 colher (sopa) de ervas finas.

1/2 copo de vinho branco seco.

50 gr de presunto magro em fatias.

Molho de soja para pincelar a gosto.

1 xícara (chá) de molho de tomate.

1 colher (sopa) de margarina.

2 colheres (sopa) de farinha de trigo.

1 copo de caldo de carne.

1/2 xícara (chá) de vinho tinto seco.

50 gr de cereja ao maraschino.

Passo a passo do lombo assado com presunto

Abra o lombo como um grande bife. Tempere-o com o sal, a pimenta-do-reino, o limão, o óleo, o alho, as ervas finas e o vinho. Forre a carne com as fatias de presunto e enrole como rocambole. Deixe tomar gosto por 2 horas. Pincele o molho de soja e leve ao microondas por 30 a 35 minutos, na potência média, coberto com papel-manteiga por 40 a 45 minutos. Retire, cubra com papel-alumínio e deixe em tempo de espera por 30 minutos.

Molho

Coloque em um refratário a margarina com a farinha. Leve ao microondas por 1 a 2 minutos em potência alta. Retire, mexa bem e acrescente o caldo de carne e o vinho. Retorne ao microondas por 3 a 5 minutos, na potência alta. Mexa na metade do tempo e em seguida retire e acrescente as cerejas. Sirva sobre o lombo fatiado. Bom apetite!

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)