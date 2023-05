Receita de Jantar: saiba como preparar batata-doce recheada para servir no jantar

Com vontade de experimentar novas receitas e que de bônus, são uma ótima opção para servir no jantar? A batata-doce recheada é leve, prática e pode ser temperada com ingredientes de sua escolha; confira o modo de preparo:

Ingredientes para a batata-doce recheada

5 batatas-doces médias com casca (1 kg).

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal.

1 cebola pequena picada.

1 xícara (chá) de requeijão cremoso (200 g).

1 sachê de caldo sazón de bacon defumado.

7 fatias de mussarela (130 g).

2 colheres (sopa) de salsa picada.

Passo a passo para a batata-doce recheada

Embrulhe cada batata-doce com um pedaço de papel-alumínio, fechando-as completamente. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 1 hora. Retire do forno. Abra o papel e deixe a metade inferior da batata coberta, formando uma base com o papel. Faça um pequeno corte na parte de cima das batatas e abra-as delicadamente. Retire parte da polpa e amasse. Reserve. Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter. Junte a cebola e refogue por 3 minutos, ou até dourar. Acrescente a polpa da batata reservada, o requeijão, o caldo sazón, 5 fatias da mussarela e cozinhe até o queijo derreter. Retire do fogo, disponha dentro das batatas, e cubra a superfície com o restante da muçarela. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 15 minutos, ou até a superfície dourar. Retire do forno, salpique com a salsa e sirva em seguida.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)