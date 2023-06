Como fazer filé de peixe grelhado com alecrim; veja o passo a passo da receita rápida de jantar

Uma pedida que une sabor e praticidade com um toque diferente. Assim é o filé de peixe grelhado com alho e alecrim, prato ideal para jantares em ocasiões especiais ou em família e entre amigos. A receita é simples e pode ser feita com temperos e acompanhamentos de sua escolha; veja o passo a passo.

Ingredientes para o filé de peixe

500g de filé de linguado.

Meia colher (chá) de sal.

1 dente de alho grande amassado.

3 colheres (sopa) de azeite.

1 colher (chá) de alecrim.

Passo a passo do filé de peixe

Em uma tigela, tempere o peixe com o sal, o alho e metade do azeite. Reserve. Aqueça uma frigideira em fogo médio e doure os filés de peixe aos poucos. Reserve em local aquecido. Aqueça o restante do azeite em fogo médio e doure os tomates. Acrescente os filés reservados, junte o alecrim e misture delicadamente. Sirva em seguida.

Dicas

Para melhor sabor, você pode utilizar um filé de peixe e temperos de sua preferência.

Aproveite os filés grelhados que sobraram para preparar um prático bolinho de peixe.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)