Receita de Jantar: veja como fazer bolo de chocolate para a sobremesa

Um delicioso bolo de chocolate fofinho é algo que abre o apetite e aquece o coração. A sobremesa é fácil, prática e perfeita para servir depois do jantar ou no almoço de família. Para hoje, separamos a receita de um saboroso bolo de chocolate com calda para você saborear quando quiser; confira

Ingredientes para o bolo de chocolate

Massa

4 ovos

4 colheres (sopa) de chocolate em pó.

2 colheres (sopa) de manteiga.

3 xícaras (chá) de farinha de trigo.

2 xícaras (chá) de açúcar.

2 colheres (sopa) de fermento.

1 xícara (chá) de leite.

Calda

2 colheres (sopa) de manteiga.

7 colheres (sopa) de chocolate em pó.

2 latas de creme de leite com soro.

3 colheres (sopa) de açúcar.

VEJA MAIS

Modo de preparo do bolo de chocolate

Massa

Em um liquidificador adicione os ovos, o chocolate em pó, a manteiga, a farinha de trigo, o açúcar e o leite, depois bata por 5 minutos. Adicione o fermento e misture com uma espátula delicadamente. Em uma forma untada, despeje a massa e asse em forno médio (180 ºC) preaquecido por cerca de 40 minutos. Não se esqueça de usar uma forma alta para essa receita: como leva duas colheres de fermento, ela cresce bastante! Outra solução pode ser colocar apenas uma colher de fermento e manter a sua receita em uma forma pequena. Acrescente o creme de leite e misture bem até obter uma consistência cremosa.

Calda

Em uma panela, aqueça a manteiga e misture o chocolate em pó até que esteja homogêneo. Desligue o fogo e acrescente o açúcar.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)