Pudim de leite condensado: veja como preparar a sobremesa tradicional de forma prática

O clássico pudim de leite é mais fácil de preparar do que muitos pensam. Tradicional em almoços e feriados no Brasil, a sobremesa é prática e deliciosa para saborear no domingo. Veja o passo a passo!

Ingredientes

Caramelo

1 xícara (chá) de açúcar.

⅓ de xícara (chá) de água fervente.

Pudim

1 lata de leite condensado (395 g).

4 ovos.

2 1⁄2 xícaras (chá) de leite.

Modo de preparo

Caramelo

Separe uma fôrma redonda de 22 cm de diâmetro com furo no meio. Leve uma chaleira com 3 xícaras (chá) de água ao fogo médio (vai ser usada para fazer a calda e assar o pudim em banho-maria). Numa panela média de borda alta, leve o açúcar ao fogo baixo para derreter, mexendo com uma espátula de silicone, até formar um caramelo dourado. Meça ⅓ de xícara (chá) da água fervente e, com cuidado, regue o caramelo. Misture com a espátula até ficar lisa. Transfira a calda para a fôrma, vertendo sobre o cone central. Com um pano de prato, segure e gire a fôrma para caramelizar também a lateral. Reserve.

Pudim

Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média). Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para o liquidificador. Bata os ovos sozinhos, apenas para misturar. Junte os outros ingredientes e bata bem até ficar liso. Transfira a massa do pudim para a fôrma caramelada e coloque a fôrma dentro de uma assadeira (para assar em banho-maria). Leve a assadeira ao forno e, só então, coloque nela a água fervente, até cobrir metade da fôrma do pudim. Deixe assar por cerca de 1 hora. O pudim estará pronto quando a superfície estiver firme, mas com o interior ainda cremoso; ele terminará de firmar enquanto esfria. Retire o pudim do forno e deixe amornar. Leve à geladeira para esfriar por pelo menos 3 horas antes de servir. Para desenformar: passe a base da fôrma sobre a chama do fogão, apenas para soltar a calda. Cubra a fôrma com um prato com borda e vire de uma só vez. Deixe toda a calda escorrer sobre o pudim e sirva a seguir.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)