Como fazer molho rosé, o clássico e mais popular de todos os molhos

É difícil encontrar quem não conhece o molho rosé. Pode até não reconhecer pelo nome, mas com certeza já apreciou o sabor do molho em alguma salada, um espetinho, batata frita ou qualquer outro prato que tem como acompanhamento um molho diferente com coloração rosada.

O molho rosé, apesar de não ter sua origem no Brasil, é um dos molhos mais consumidos entre os brasileiros, muito por conta da facilidade do preparo, que nada mais é do que a mistura de ketchup, maionese e outros temperos que podem ser adicionados para dar mais sabor à receita. Quer saber como fazer o molho rosé? Confira o passo a passo que o oliberal.com separou.

Como fazer molho rosé

Ingredientes

1 xícara (chá) de maionese

1 colher (sopa) de mostarda

2 colheres (sopa) de ketchup

2 colheres (sopa) de shoyu

Suco de 1 limão

Coentro e Cheiro-verde picados (opcional)

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até virar uma mistura homogênea Coloque na geladeira até ficar firme e está pronto para consumo.

Dicas de como servir

Tão simples quanto o modo de preparo é a forma como ele é servido: basta colocá-lo em um recipiente e servir com batata frita, pastel, coxinha, saladas, carnes em geral e o que mais for do agrado do paladar de cada um.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com