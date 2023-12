Como fazer suflê de bacalhau para o Ano Novo e outras ocasiões especiais

Um dos pratos mais procurados para as festas de fim de ano, além do peru, é claro, são as receitas feitas à base de bacalhau, sendo este o protagonista das ceias. Um dos modos mais convencionais de preparo é como um suflê, por misturar o sabor salgado do prato com a cremosidade do purê, dando um toque especial à receita. Saiba como preparar, então, o famoso Suflê de Bacalhau.

Além de saboroso, o suflê de bacalhau também é super fácil de fazer, podendo ser servido tanto com arroz e farofa, como consumido sem qualquer acompanhamento.

Como fazer suflê de bacalhau

Ingredientes

1 kg de bacalhau

1 kg de batata

1 caixa de creme de leite de 200g

1 vidro de leite de coco de 200ml

2 ovos (claras e gemas separadas)

Sal, azeite e azeitonas verdes picadas a gosto

2 cebolas picadas

3 dentes de alho picados

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Deixe o bacalhau de molho de um dia para o outro, escorra a água e coloque para cozinhar com água. Desfie e, na água do bacalhau, coloque as batatas. Quando cozidas, esprema e acrescente o creme de leite, o leite de coco, as gemas e sal e reserve. Em outra panela, coloque azeite, as cebolas e o alho e refogue. Junte o bacalhau desfiado, o coentro e azeitonas. Deixe esfriar, junte o purê com o refogado de bacalhau, misture e acrescente as claras batidas em neve. Coloque em um pirex untado com azeite, polvilhe com queijo ralado, leve ao forno médio, preaquecido, e asse até dourar.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com