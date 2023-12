Pataniscas de bacalhau foi a receita de hoje no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de quinta-feira (21/12), do programa "Mais Você" são as pataniscas de bacalhau, petisco ensinado pela Ana Maria Braga ao lado do chef português Julio Fernandes. O preparo pode ser feito com o bacalhau fresco ou o que sobrou para dar um novo sabor ao pescado. Esta é uma ótima sugestão de reaproveitamento para o dia após a ceia de Natal.

A receita rende 12 porções e fica pronta em apenas 10 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer as pataniscas de bacalhau

300 gramas de farinha de trigo

1 cebola-roxa picadinha

1 dente de alho picadinho

Cebolinha picadinha a gosto

Flor de sal a gosto ou sal refinado a gosto

500 gramas de lombo de bacalhau cru e desfiado e dessalgado

100 mililitros de água fria

Salsa picadinha a gosto

4 ovos batidos

100 mililitros de água com gás

1 litro de óleo de girassol para fritar

Modo de preparo das pataniscas de bacalhau

Numa tigela coloque 300 gramas de farinha de trigo, 1 cebola-roxa picadinha, 1 dente de alho picadinho, cebolinha picadinha a gosto, flor de sal ou sal refinado a gosto, 500 gramas de lombo de bacalhau cru e desfiado e misture bem com uma colher de pau. Adicione 150 mililitros de água fria aos poucos enquanto mexe, 4 ovos batidos e misture bem. Se ficar muito mole, adicione mais farinha de trigo. Junte também 100 mililitros de água com gás e misture novamente. Reserve de 5 a 10 minutos antes de fritar. Após esse tempo, pegue porções da massa com uma colher e frite em uma frigideira ou panela com óleo de girassol preaquecido 140 graus Célsius até dourar. São mais ou menos 3 minutos. Vire e deixe por 2 minutos novamente até dourar. Retire da panela, coloque em um prato com papel-toalha para tirar o excesso de gordura, monte e sirva com salada.

