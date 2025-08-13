Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Panqueca de milho é a receita da Ana Maria Braga de hoje (13/08)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer panqueca de milho ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Panqueca de milho é a receita de hoje (13/08) da Ana Maria Braga (Reprodução/ Daniela Meira/Globo)

Perfeita para o café da manhã ou o lanche da tarde, a receita pode ser feita tanto no forno quanto no processador e fica igualmente deliciosa. Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer:

Ingredientes da panqueca de milho da Ana Maria Braga

  • 285 gramas de milho em conserva escorrido ou 1 lata de 300 gramas
  • 100 gramas de queijo muçarela ralado grosso
  • presunto
  • folha de alface-crespa
  • tomate em rodelas

VEJA MAIS

image Aprenda a fazer a receita da Ana Maria Braga de biscoito de champanhe caseiro
Apresentadora ensina como fazer um deliciosa biscoito com poucos ingredientes


image Torta de Frango sem massa é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/05)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer torta de frango sem massa; confira o modo de preparo

Modo de preparo da panqueca de milho da Ana Maria Braga

  • Espalhe 285 gramas de milho sobre uma assadeira forrada com papel manteiga, divida em 4 partes e modele cada uma em formato de disco com uma tigela pequena.
  • Distribua 25 gramas de queijo muçarela ralado grosso em cada disco de milho.
  • Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Célsius por 20 minutos.
  • Retire do forno e deixe esfriar. Depois de frias retire da assadeira com o auxilio de uma espátula.
  • Recheie os discos de milho com fatias de presunto, folhas de alface e rodelas de tomate. Sirva em seguida.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

receita mais você hoje

receita ana maria braga

Receita
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

Chá

Chá de casca de maracujá: o que é, para que serve e quem não pode tomar

A bebida pode promover o relaxamento, combater a ansiedade, reduzir inflamações e prevenir várias doenças graves. Veja como fazer e quais os benefícios do chá de casca de maracujá

05.09.23 19h30

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Araçá-boi: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta é bastante ácida e pode ser encontrada entre os meses de março a junho. Saiba mais sobre esse fruto típico da região amazônica

10.07.22 14h00

Chá

Chá de beterraba: como preparar, é bom pra quê e quem não pode tomar

A bebida pode proteger o coração de doenças, fortificar ossos, prevenir doenças cerebrais e melhorar o metabolismo

22.06.23 16h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

Gastronomia Amazônica

Confira 5 dicas de receitas 'bem paraenses' para fazer no Dia dos Pais

A culinária do Pará é rica em sabores, temperos e diversidades culturais

08.08.25 12h00

RECEITA

Como fazer suco e geleia de jambo? Veja receitas para aproveitar a fruta

Fruta típica do Norte e Nordeste tem receitas práticas de suco e geleia; veja o passo a passo

31.07.25 22h39

Gastronomia

Quem é Anna Maria Martins? Mulher que revolucionou e deu vida ao 'Dia da Culinária Paraense'

Quituteira levou pratos regionais aos salões de luxo e inspirou a criação do Dia Estadual da Culinária Paraense

25.07.25 11h50

RECEITA

Torta assada de limão siciliano é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/07)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer torta assada de limão-siciliano ; confira o modo de preparo

24.07.25 11h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda