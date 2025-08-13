Panqueca de milho é a receita da Ana Maria Braga de hoje (13/08)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer panqueca de milho ; confira o modo de preparo
Perfeita para o café da manhã ou o lanche da tarde, a receita pode ser feita tanto no forno quanto no processador e fica igualmente deliciosa. Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer:
Ingredientes da panqueca de milho da Ana Maria Braga
- 285 gramas de milho em conserva escorrido ou 1 lata de 300 gramas
- 100 gramas de queijo muçarela ralado grosso
- presunto
- folha de alface-crespa
- tomate em rodelas
Modo de preparo da panqueca de milho da Ana Maria Braga
- Espalhe 285 gramas de milho sobre uma assadeira forrada com papel manteiga, divida em 4 partes e modele cada uma em formato de disco com uma tigela pequena.
- Distribua 25 gramas de queijo muçarela ralado grosso em cada disco de milho.
- Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Célsius por 20 minutos.
- Retire do forno e deixe esfriar. Depois de frias retire da assadeira com o auxilio de uma espátula.
- Recheie os discos de milho com fatias de presunto, folhas de alface e rodelas de tomate. Sirva em seguida.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
