Pamonha: veja o passo a passo da receita de como fazer pamonha caseira; vídeo

As pamonhas são um prato tradicional e delicioso da culinária brasileira, feitas à base de milho verde. Neste guia, você aprenderá como fazer pamonha caseira de maneira simples e prática. Siga os passos abaixo e desfrute dessa iguaria tão apreciada em todo o país.

• Vídeo de como fazer pamonha:

Ingredientes para fazer pamonha:

6 espigas de milho verde

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de leite

3 colheres de sopa de manteiga

Sal a gosto

Palhas de milho (para embalar)

Linha ou barbante (para amarrar as pamonhas)

Modo de preparo para fazer pamonha:

Descasque as espigas de milho e retire os cabelos. Em seguida, corte os grãos do milho das espigas.

Coloque os grãos de milho no liquidificador ou processador de alimentos e bata até obter uma massa lisa e homogênea.

Em uma tigela grande, despeje a massa de milho e acrescente o açúcar, o leite, a manteiga e o sal. Misture bem todos os ingredientes até formar uma massa uniforme.

Em seguida, prepare as palhas de milho para embalar as pamonhas. Lave bem as palhas e coloque-as em uma vasilha com água fervente por alguns minutos. Isso ajudará a amaciar as palhas e facilitar na hora de dobrá-las.

Com as palhas prontas, pegue uma quantidade da massa de milho e coloque-a no centro de uma palha. Dobre a palha sobre a massa, formando um rolinho. Em seguida, amarre as extremidades com um pedaço de linha ou barbante.

Repita o processo até utilizar toda a massa de milho.

Em uma panela grande, coloque água suficiente para cobrir as pamonhas. Leve ao fogo médio e, quando a água estiver fervendo, adicione as pamonhas cuidadosamente.

Deixe as pamonhas cozinharem por aproximadamente 40 a 50 minutos. É importante ficar atento e virar as pamonhas de tempos em tempos para garantir que cozinhem por igual.

Após o tempo de cozimento, retire as pamonhas da água e deixe-as esfriarem por alguns minutos.

Suas pamonhas caseiras estão prontas para serem degustadas! Desembrulhe-as das palhas e sirva ainda quentes acompanhadas de café, leite ou com um pedaço de queijo fresco.

Aproveite essa receita tradicional e deliciosa em momentos especiais com a família e amigos. Com essas instruções simples, você pode desfrutar do prazer de fazer pamonhas caseiras na sua própria cozinha