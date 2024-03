Flan salgado com ovos foi a receita de hoje (18/03) no Mais Você da Globo; veja passo a passo

A receita de segunda-feira (18/03), do programa "Mais Você" é um flan salgado, feito com ovos no vapor, ensinado pela apresentadora Ana Maria Braga. O aperitivo leva apenas quatro ingredientes e pode ser acompanhada de torradas, bacon crocante e cebolinha

O modo de preparo é fácil e fica pronto em apenas 15 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

➔ 2 ovos

➔ 150 mililitros de água

➔ Sal a gosto

➔ Meia colher de chá de vinagre claro

Modo de preparo

➔ Numa tigela coloque 2 ovos, 150 mililitros de água, sal a gosto, meia colher de chá de vinagre claro e misture bem com um garfo. Se formar espuma na superfície, retire com uma escumadeira e descarte.

➔ Transfira para 2 copos de vidro, cubra com plástico filme e coloque dentro de uma panela com água quente para cozinhar em banho-maria. A quantidade da água do banho-maria precisa chegar até a metade do copo.

➔ Tampe a panela e cozinhe por 15 minutos em fogo médio.

➔ Depois deste tempo, apague o fogo, retire a tampa e os copos americanos da panela e descarte o plástico filme.

➔ Sirva em seguida com bacon crocante e cebolinha picada a gosto e torradas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)