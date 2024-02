Doce de leite na air fryer: receita viraliza e acende alerta nas redes sociais

A tradicional receita de doce de leite feito na panela de pressão pode estar com seus dias contados, ou não. Um vídeo viral nas redes sociais mostra uma mulher fazendo doce de leite na air fryer, o que gerou debate entre internautas.

No vídeo, a criadora de conteúdo Ana Claudia Prado coloca uma lata de leite condensado sem o rótulo dentro da air fryer, envolvida em papel alumínio, por 30 minutos a 160ºC. Após esfriar, a lata é aberta e o doce de leite está pronto.

Enquanto muitos se encantaram com a praticidade da receita, outros alertam para os perigos da técnica. A lata de leite condensado pode explodir dentro da air fryer, causando danos ao aparelho e, principalmente, risco de queimaduras graves.

Dario Centurione, do canal Almanaque SOS, testou a receita e a lata explodiu dentro da air fryer, deixando tudo sujo. Ele alertou que o método não é seguro e, após o teste, o autor da publicação original colocou uma observação sobre os perigos.

"O próprio OP [autor] não garante que o método funciona, além do perigo associado a danificação do equipamento com a lata explodindo dentro, ou espirrar líquido quente ao abrir a lata ocasionando queimaduras graves", diz a observação do tweet.

Por isso, o método da panela de pressão ainda é o mais segura. No entanto, para quem deseja fazer doce de leite na air fryer, é preciso tirar o leite condensado da embalagem e colocá-lo em um refratário que possa ser aquecido no aparelho. A seguir, é só colocar o doce para assar a 160ºC de 30 a 35 minutos, mexendo a cada 10 minutos para não queimar.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)