Cuca de Uva é a receita da Ana Maria Braga de hoje (19/08)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Cuca de Uva ; confira o modo de preparo
No "Mais Você" de hoje, Ana Maria ensina como preparar uma deliciosa cuca de uva — uma receita simples, prática, que fica pronta em apenas 1 hora. O prato é um bolo tradicional de origem alemã, muito popular no Sul do Brasil. Saiba mais como fazer:
Ingredientes da Cuca de Uva da Ana Maria Braga
- 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente ou 45 gramas
- 70 gramas de farinha de trigo ou um terço de xícara de chá e 2 colheres de sopa
- 3 colheres de sopa de açúcar ou 45 gramas
- 1 pitada de sal
- essência de baunilha a gosto
- Meia xícara de chá de açúcar ou 100 gramas
- 2 ovos
- Um terço de xícara de chá de leite ou 80 mililitros
- Meia colher de chá de essência de baunilha
- Três quartos de xícara de chá de farinha de trigo ou 120 gramas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó ou 15 gramas
- 250 gramas de uva roxa sem semente
Modo de preparo da Cuca de Uva da Ana Maria Braga
- Em uma tigela coloque manteiga em temperatura ambiente, farinha de trigo, açúcar, 1 pitada de sal, essência de baunilha a gosto e misture bem com as mãos até formar uma farofa.
- Reserve esta farofa amanteigada.
- Na batedeira coloque meia xícara de chá de açúcar, 2 ovos e bata em velocidade alta por mais ou menos cinco minutos.
- Adicione um terço de xícara de chá de leite, meia colher de chá de essência de baunilha, três quartos de xícara de chá de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento em pó e bata rapidamente por mais ou menos 20 segundos em velocidade baixa apenas para misturar.
- Transfira a massa para uma forma redonda de fundo removível (24 centímetro por 5 centímetro de altura) com o fundo forrado com papel manteiga.
- Distribua um pouco mais da metade da uva roxa sobre a massa, salpique a farofa amanteigada, distribua a outra parte das uvas roxas e leve ao forno pré-aquecido a 170 graus Célsius por 40 minutos ou até que doure.
- Retire do forno, desenforme e sirva quente ou fria.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
