Creme de fubá é a receita de hoje (14/06) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita de hoje, de quarta-feira (14/06), do programa "Mais Você" é um creme de fubá com peito de frango, uma receitinha fácil de fazer e com ótimo rendimento. Dá pra servir a família toda e é perfeito para um arraial de Festa Junina.

O creme de fubá é temperado com páprica defumada, pimenta-do-reino, pimenta-dedo-de-moça, cúrcuma e é decorado com folhas de coentro

O preparo é de, em média, 40 minutos, e serve até 8 pessoas. O gergelim é um cereal que combina tanto com receitas doces como salgadas. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o creme de fubá da Ana Maria Braga

500 gramas de peito de frango cortado em cubos pequenos, sem pele e sem osso Sal e pimenta-do-reino moída a gosto 1 colher de sopa de páprica defumada 1 fio de azeite 2 colheres de sopa ou 30 gramas de alho picado 2 colheres de sopa ou 30 gramas de gengibre ralado 1 quarto de xícara de chá ou 30 gramas de pimenta-dedo-de-moça sem sementes 2 colheres de chá de cúrcuma em pó 1 litro de água Meia xícara de chá ou 70 gramas de fubá mimoso 200 mililitros de leite de coco Meia xícara de chá ou 20 gramas de coentro picado 1 xícara de chá ou 140 gramas de tomate sem semente cortado em cubos pequenos 2 colheres de sopa de suco limão. Ou use meio limão Coentro picado e pimenta-dedo-de-moça cortada em tiras a gosto

Modo de preparo do creme de fubá da Ana Maria Braga

Em uma tigela coloque 500 gramas de peito de frango cortado em cubos pequenos, sem pele e sem osso, com sal e pimenta-do-reino moída a gosto e 1 colher de sopa de páprica defumada. Reserve. Em uma panela com 1 fio de azeite, doure os cubos de peito de frango, em fogo alto, por mais ou menos 10 minutos ou até que esteja sequinho e dourado. Abaixe o fogo, adicione 2 colheres de sopa de alho picado, 2 colheres de sopa de gengibre ralado, 1 quarto de xícara de chá de pimenta-dedo-de-moça sem sementes, 2 colheres de chá de cúrcuma em pó, 1 litro de água, meia xícara de chá de fubá mimoso, 200 mililitros de leite de coco, meia xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de tomate sem semente cortado em cubos pequenos e 2 colheres de sopa de suco limão. Misture e sirva. Observação: se quiser, adicione coentro picado e pimenta-dedo-de-moça a gosto na hora de servir.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)