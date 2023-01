Como fazer bomba de chocolate; veja o passo a passo da receita

Como fazer bomba de chocolate? Aos chocólatras, essa é uma pergunta de milhões. Aliás, para alguns, pode ser o 'Segredo da felicidade'. Veja os ingredientes e o modo de preparo em um passo a passo simples e fácil para ter uma bomba de chocolate em casa para explodir sabores.

Ingredientes

- 1 xícara de chocolate meio amargo picado

- 1/2 xícara de manteiga sem sal

- 2 colheres de sopa de açúcar

- 1 ovo

- 1/4 xícara de farinha de trigo

- 1/4 xícara de cacau em pó

- 1/2 colher de chá de fermento em pó

- 1/2 xícara de nozes picadas (opcional)

Modo de preparo | Passo a Passo

1- Pré-aqueça o forno a 180 graus Celsius. Em uma panela, derreta o chocolate e a manteiga em fogo baixo, mexendo constantemente, até obter uma mistura homogênea.

2- Adicione o açúcar e o ovo à mistura de chocolate e mexa bem.

3- Adicione a farinha de trigo, o cacau em pó e o fermento em pó à mistura e misture até ficar homogêneo.

4- Adicione as nozes picadas (se desejar) e misture novamente.

5- Use uma colher de sorvete para colocar a massa em forminhas de bombons untadas com manteiga.

6- Leve ao forno por cerca de 12-15 minutos, ou até que as bombas de chocolate estejam firmes e crocantes por fora, mas macias por dentro.

7- Deixe esfriar antes de desenformar e servir.

8- Sirva e desfrute dessa delícia!

Dica: Caso queira, pode colocar recheio de doce de leite, brigadeiro ou outro recheio de sua preferência e cobrir com chocolate derretido.